Бузова посмотрела сериал и решила поступить в МГУ. В интернете веселятся

Ольга Бузова не сидит на месте - она совмещает работу на телевидении, бизнес и музыкальную карьеру, но, как оказалось, даже этого для нее мало.

В своем Instagram девушка поделилась записью: "Я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке. Почему никто в школе не рассказывал так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю и задумалась подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете?".

Артистка также объяснила, что к решению ее сподвиг впечатливший ее российский телесериал "Историк".

Многие подписчики решили поддержать кумира: "Олечека, ты супер! Красотка! Если для тебя это важно, то конечно же иди", "Оля как ты все успеваешь? Еще и учиться хочешь пойти", - писали они.

Другие же отнеслись к идее певицы скептично: "Куда тебе? На "Дом-2" ты даже не знала, когда была Великая Отечественная война!", "Олюшка, может, все-таки в Госдуму, а?" - оказались под публикацией и такие комментарии.

Как рассказывала сама Бузова, к знаниям ее тянуло еще в детстве. В школу она пошла в пятилетнем возрасте, окончила ее с золотой медалью, а через несколько лет получила красный диплом Санкт-Петербургского университета, где изучала географию - его она окончила в 2008 году.

Но, несмотря на это, сама она не раз оказывалась в казусных ситуациях - к примеру, когда назвала Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы "ДК "Икс-Икс-Икс Победы"", а в шоу "Вечерний Ургант" неправильно расшифровала аббревиатуру КНДР.