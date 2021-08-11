"Против меня организовали настоящую травлю": Ольга Бузова ответила на критику Сергея Безрукова

Сергей Безруков, подводя итоги III Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского" в своей речи со сцены тонко высмеял Ольгу Бузову. "Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил", - сказал он. Ольгу задели эти слова и она решила ответить артисту и другим критикам в новом интервью, пишет издание PeopleTalk.

"Знаю, что любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Станиславский до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!" - сказала Ольга в интервью изданию HELLO!

Она добавила: "Против меня организовали настоящую травлю.

И ладно диванные критики, с ними все давно ясно, но когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь. Потому что это - нечестно".

Напомним, 11 и 12 июня 2021 года в Московском художественном академическом театре (МХАТ) им. Горького состоялась премьера спектакля "Чудесный грузин", в котором играет Ольга Бузова. Действие происходит в 1902 году в Батуми. Героиня певицы спасает молодого Сталина.

Идея пригласить экс-ведущую шоу "Дом-2" на сцену МХАТа принадлежит Эдуарду Боякову. Он назвал исполнительницу хита "Мало половин" "послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса".