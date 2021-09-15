Андрей Звягинцев в больнице после Covid-19. У него были поражены 90% легких

Как сообщается, кинематографисту предстоит провести в больнице не меньше двух месяцев. Как передает приближенный источник,
даже при самом оптимистичном сценарии режиссер сможет вернуться к работе не раньше следующего года.
"У Андрея сильно поражены легкие, сколько продлится лечение, пока неизвестно, но медики предупреждают, что речь идет о месяцах", - поделился источник. При этом он подчеркнул, что жизни 57-летнего постановщика ничто не угрожает.
Ранее 13 сентября стало известно, что в июле у Звягинцева из-за коронавируса было поражено почти 90% легких. Тогда же кинематографиста госпитализировали в российский Федеральный научно-клинический центр. Болезнь режиссер переносил тяжело, поэтому в центре провел целый месяц, после чего был переведен в другую больницу.
Иную информацию передает Telegram-канал Baza, сообщающий, что состояние Звягинцева ухудшилось и оценивается как крайне тяжелое. Со ссылкой на собственные источники Baza отмечает, что сейчас тесты на инфекцию у постановщика имеют отрицательный результат, но поражение легких остается масштабным.