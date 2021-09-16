СМИ: режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому

Как сообщает The Bell, состояние Звягинцева было крайне тяжелым, поражение легких составляло 92%, он находился на аппарате ЭКМО. Недавно Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения. Сейчас врачи готовятся вывести его из искусственной комы, сообщают источники издания.

Ранее сообщалось, что российский кинорежиссер Андрей Звягинцев проходит в Германии лечение и реабилитацию после перенесенного Covid-19.

Кинематографисту предстоит провести в больнице не меньше двух месяцев. Как передает приближенный источник, даже при самом оптимистичном сценарии режиссер сможет вернуться к работе не раньше следующего года.