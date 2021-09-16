СМИ: режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому
Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому в рамках лечения от последствий коронавируса в Германии, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому в рамках лечения от последствий коронавируса в Германии, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Как сообщает The Bell, состояние Звягинцева было крайне тяжелым, поражение легких составляло 92%, он находился на аппарате ЭКМО. Недавно Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения. Сейчас врачи готовятся вывести его из искусственной комы, сообщают источники издания.
Ранее сообщалось, что российский кинорежиссер Андрей Звягинцев проходит в Германии лечение и реабилитацию после перенесенного Covid-19.
Кинематографисту предстоит провести в больнице не меньше двух месяцев. Как передает приближенный источник, даже при самом оптимистичном сценарии режиссер сможет вернуться к работе не раньше следующего года.
13 сентября стало известно, что в июле у Звягинцева из-за коронавируса было поражено почти 90% легких. Тогда же кинематографиста госпитализировали в российский Федеральный научно-клинический центр. Болезнь режиссер переносил тяжело, поэтому в центре провел целый месяц, после чего был переведен в другую больницу.