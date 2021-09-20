Жизнь как недочитанная книга, а отмечать 40-летие - плохой знак. Год после убийства Ребенока

Первые часы 20 сентября 2020 года стали последними для 40-летнего адвоката Павла Ребенока. Спустя год после убийства на его могиле стоит стеклянный памятник в форме книги. Близкие говорят, убитый по-настоящему любил книги. Последней, которую он не дочитал, была "Техника переговоров". Книга на памятнике тоже раскрыта ровно на середине - как символ того, что и сам Ребенок фактически прожил лишь полжизни.
Память об убитом
Главным автором памятника выступил друг Ребенока - врач-ветеринар Ингус Баландин. Памятник выполнен из стекла - из этого же материала памятник и у скоропостижно скончавшегося предпринимателя Валерия Малыгина, который покоится на кладбище в Асари.
По словам Мартиньша Криекиса, юриста и друга Ребенока, золотые буквы на памятнике символизируют любовь Павла к красивым вещам и шику.
Памятник Ребеноку его близкие хотели установить к годовщине смерти, но получилось немного раньше - ко дню рождения 4 августа. В этот летний день на Покровском кладбище собрались все самые близкие, после чего они отправились отмечать 41-й день рождения уже усопшего друга в тот самый дом в Лангстини, где он был убит.
В этом доме прошел и последний день рождения Павла при жизни, поэтому его близкие хотели устроить праздник именно там: "Пусть физически Павла с нами не было, мы чувствовали его присутствие", - признавался Криекис изданию Privātā Dzīve.
Примечательно, что прошлый день рождения - 40 лет - Ребенок отметил с размахом. Многие тогда говорили ему, что отмечать сорокалетие - плохой знак, но юбиляр не верил в такие приметы, позднее рассказывал Криекис. Вечеринка удалась, тогда никто и представить не мог, что спустя год эти же люди встретятся на его могиле.
41-й день рождения Ребенока его друзья отметили в схожем настроении. "Мы отметили день рождения не в печальной плоскости, а весело - с разговорами и песнями. Так, как понравилось бы Павлу. Мы сидели в саду, пел Роберто Мелони. И в конце вечера мы символично запустили в небо белые шары. Это было очень трогательно", - поделился Криексис с Privātā Dzīve.
Расследование - что известно спустя год после убийства?
В ночь на 20 сентября 2020 года три преступника в масках проникли в дом Павла Ребенока, взломав двери. Они били его и Баландина руками, ногами и досками, а с места происшествия унесли дорогие часы и ювелирные изделия.
Грабители застали жертв врасплох, не позвонив в двери, а вломившись в них со стороны двора. Полиция на место событий прибыла после того, как пострадавший партнер Ребенока, врач-ветеринар Ингус Баландин обратился за помощью к соседям, так как у него самого телефон отобрали.
Спустя год после убийства адвоката Ребенока полиция по-прежнему продолжает расследование по двум версиям преступления: до сих пор допускается, что убийство могло быть совершено в связи с ограблением, и то, что жестокое преступление было связано с профессиональной деятельностью адвоката, заявил заместитель начальника Отдела по предотвращению убийств и розыску пропавших людей Главного управления Криминальной полиции Янис Капостиньш.
По уголовному делу допрошено более 300 человек, но в настоящее время нет ни подозреваемых, ни лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело.
Что говорят близкие погибшего?
"Стоит лишь послушать, как произошло убийство, и любому логически думающему человеку становится ясно, что у этого убийства нет никакой связи с ограблением. По моему мнению, ограбление было прикрытием, а ход событий показал, какой была прямая задача, которую этим людям нужно было выполнить.
Им нужно было убить Павла с особой жестокостью, что они и сделали. Только после этого они начали спрашивать, где сейф и другие вещи", - в интервью онлайн-журналу KLIK говорил Криекис.
"Когда я интересовался у людей, которые что-то знают из криминального мира, никто ничего об этом преступлении не знал. Это означает, что оно не было совершено в рамках одной местной, узкой преступной группы. Сказанное убийцами Ингусу свидетельствует, что они не местные. Они - профессионалы в убийстве-избиении. За три минуты забили человека, расколов голову, как арбуз. Для них это обычная и регулярная работа. Эти люди по-прежнему на свободе, и рано или поздно они снова убьют кого-то. Это лишь вопрос времени", - высказался юрист.