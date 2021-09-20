Жизнь как недочитанная книга, а отмечать 40-летие - плохой знак. Год после убийства Ребенока

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

41-й день рождения Ребенока его друзья отметили в схожем настроении. "Мы отметили день рождения не в печальной плоскости, а весело - с разговорами и песнями. Так, как понравилось бы Павлу. Мы сидели в саду, пел Роберто Мелони. И в конце вечера мы символично запустили в небо белые шары. Это было очень трогательно", - поделился Криексис с Privātā Dzīve.

Расследование - что известно спустя год после убийства?

В ночь на 20 сентября 2020 года три преступника в масках проникли в дом Павла Ребенока, взломав двери. Они били его и Баландина руками, ногами и досками, а с места происшествия унесли дорогие часы и ювелирные изделия.

Грабители застали жертв врасплох, не позвонив в двери, а вломившись в них со стороны двора. Полиция на место событий прибыла после того, как пострадавший партнер Ребенока, врач-ветеринар Ингус Баландин обратился за помощью к соседям, так как у него самого телефон отобрали.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Спустя год после убийства адвоката Ребенока полиция по-прежнему продолжает расследование по двум версиям преступления: до сих пор допускается, что убийство могло быть совершено в связи с ограблением, и то, что жестокое преступление было связано с профессиональной деятельностью адвоката, заявил заместитель начальника Отдела по предотвращению убийств и розыску пропавших людей Главного управления Криминальной полиции Янис Капостиньш.

По уголовному делу допрошено более 300 человек, но в настоящее время нет ни подозреваемых, ни лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

Что говорят близкие погибшего?

"Стоит лишь послушать, как произошло убийство, и любому логически думающему человеку становится ясно, что у этого убийства нет никакой связи с ограблением. По моему мнению, ограбление было прикрытием, а ход событий показал, какой была прямая задача, которую этим людям нужно было выполнить.

Им нужно было убить Павла с особой жестокостью, что они и сделали. Только после этого они начали спрашивать, где сейф и другие вещи", - в интервью онлайн-журналу KLIK говорил Криекис.



"Когда я интересовался у людей, которые что-то знают из криминального мира, никто ничего об этом преступлении не знал. Это означает, что оно не было совершено в рамках одной местной, узкой преступной группы. Сказанное убийцами Ингусу свидетельствует, что они не местные. Они - профессионалы в убийстве-избиении. За три минуты забили человека, расколов голову, как арбуз. Для них это обычная и регулярная работа. Эти люди по-прежнему на свободе, и рано или поздно они снова убьют кого-то. Это лишь вопрос времени", - высказался юрист.