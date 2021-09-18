Дети ищут в Латвии своих родителей, братьев, сестер и не только. Помогите, если вам что-то известно!

Айвар Янович Кузманис (родился в январе 1971 г.) ищет своих биологических родителей: мама - Веронику Кузмане 1946-51 г. р., отец - Янис Кузманис. "Меня усыновили из детдома в г. Рига и увезли в Грузию. Может, у меня есть сестры, братья".

Ольга Леонидовна Станиславская (родилась в августе 1972 г.) ищет своего отца Леонида Станиславского 1939-51 г. р. "Меня адоптировали в два годика из детдома в Майори. Возможно, у меня есть сестры, братья. Отзавитесь!".

Алису Петровну Аугустане (родилась в феврале 1992 г.) ищут ее сестра Инга и мама Инта. "Возможно, что Алису удочерили и она проживает в Латвии".

Юлия Александровна Глушкова (родилась в июне 1972 г.), которая была удочерена, ищет своих биологических родителей, братьев, сестер. "Меня удочерили из дома малютки г. Лиепая".

Святослава Проскурина 1961 г. р. ищет дочь Ирена. "Связь с отцом прервана с самого моего рождения. Может, у меня есть сестры, братья".

"Ищу своего отца Евгения Романова 1959-61 г. р., который может проживать в г. Резекне, -пишет его сын Андрей. - Моя мама - Лена Балай".

Владислава Прикулиса 1968 г. р ищет дочь Диана. "Я раньше жила у бабушки на ул. Прушу. Папа, отзовись!".

Владимира Григорьевича Марченко 1945-46 г. р. ищет его дочь Таисия. "Последний раз отца видела в 1972 году".

Виктора Алексеева 1956-70 г. р., который проживал в Риге, на Саркандаугаве, ищет его дочь Алена. "Мою маму зовут Лариса. У него была дочь - моя сводная сестра, которую я тоже хочу найти".

Своего родного брата Георгия Георгиевича Беридзе 1957-58 г. р. и его маму ищет Пикрия из Грузии.

Илона из Украины ищет своего брата Олега Александровича Кляйна 1959-60 г. р. Также она ищет родственников, которые проживают в Виляке - дедушку Жаниса Юрьевича Ушакова и бабушку (Залькалне). "Там есть много и других родственников".

Гуниту Яновну Иекляву (родилась в декабре 1968 г.) ищут родственники из Латвии и Грузии. "Гуниту удочерили в 3-летнем возрасте из детдома. Родилась она в волости Сеяс. Ее удочерила семья лесников из Сигулдского края".

Также разыскивается отец Лаймонис Липскис 1948 г. р.

Светлану Валерьевну Силвачонок 1962-63 г. р. из Саласпилса ищет подруга Елена.

Светлану Мазуркевич 1975-76 г. р. ищет сводная сестра по отцу Наталья. "Сестренка, отзовись!".

Дочерей Николая и Елизаветы Шабалиных ищет родственница Света (Светлана). "Семья Шабалиных раньше проживала в Риге на ул. Лачплеша".

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу. Анонимность гарантируется.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.