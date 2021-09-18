Никита Высоцкий о здоровье и освобождении Михаила Ефремова: "Уходит время, уходит здоровье - это факт"

Он отметил, что Ефремов изменился. Актер понимает тяжесть того, что сделал, осознает ошибки, которые были допущены в предыдущих судах, в том числе и относительно своего поведения.

"Его положительно характеризует руководство колонии, где он сидит. Безусловно, это человек, который уже прошел достаточно большую дистанцию отбытого наказания - он лишен свободы уже почти полтора года. Кто-то думал, что Михаил будет там сидеть и как сыр в масле кататься - работать в библиотеке или на кухне, но он трудится наравне со всеми. У него есть серьезные хронические заболевания. Мы просили это учитывать, не говорим, что он не виноват", - цитирует Высоцкого StarHit.ru.

Он подчеркнул, что обращение к суду направлено на то, чтобы суд учел ряд других обстоятельств, не только тех, которые будут обсуждать адвокаты. Никто не просит, чтобы Евремова освободили, а просто смягчили наказание. Напомним, адвокаты предоставили суду письмо от 46 деятелей культуры с просьбой смягчить артисту приговор.

О возвращении Михаила Ефремова в профессию Высоцкий говорит так:

"Надеюсь, что он сможет живым, я уж не говорю, что здоровым, выйти из колонии. Знаю, многие люди, с которыми он работал ранее, ждут его не только как друга и родного человека, но и как артиста, с которым связаны творческие планы — это касается как театра, так и кино. Верю, что он сможет работать. Я вообще не знаю, как Михаил без своей работы обходится уже полтора года. Работать он умеет, работает с детства - с 5-6 лет. Квалификацию он не потеряет, конечно. Другой момент, что уходит время, уходит здоровье - это факт".

Напомним, российский второй кассационный суд общей юрисдикции отказал актеру Михаилу Ефремову в удовлетворении жалобы на приговор за смертельное ДТП в центре Москвы, виновником которого он стал, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".