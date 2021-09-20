Пн, 20.09.2021
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Даце Завадска, инфектолог

В СМИ прозвучало имя предполагаемого отца внебрачной дочери Королевой

Наташа Королева ФОТО: Кадр из видео

Несколько дней назад 48-летняя исполнительница Наташа Королева в эфире программы "Секрет на миллион" призналась, что в США у нее растет двухлетняя дочь от друга-гея. Девочку родила суррогатная мать. Родные знаменитости были шокированы такими новостями. СМИ тем времени стали строить предположения о том, кто может быть отцом малышки. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Что известно?

Много лет назад Наташа Королева заморозила свои яйцеклетки. Одну яйцеклетку певица подарила другу-гею, потому что мужчина мечтал о ребенке.

Девочка появилась на свет в ноябре 2019 года в США. Ее родила суррогатная мать. Сейчас малышка проживает вместе с папой и его партнером в Сан-Франциско. Впервые Королева увидела дочь, когда ей исполнилось 2 месяца. Это случилось на пляже в Майами. 

Наташа рассказала Лере Кудрявцевой, что девочка растет ее копией и очень похожа на нее в детстве. В следующий раз она встретилась с дочерью в апреле 2021 года. Певица подчеркивает, что довольно часто общается с девочкой по видеосвязи. 

Перед рождением малышки Королева подписала специальный документ, в котором отказалась от права называть себя ее матерью. Правду девочке расскажут, когда ей исполнится 16 лет.

Об отце своей дочери Наташа ничего не говорила, кроме того, что он успешен и обеспечен, переехал в США из Киева и занят в сфере IT.

Кто возможный отец?

После эфира пользователи соцсетей и СМИ стали гадать о том, кто может быть отцом девочки. Издание "Комсомольская правда" отмечает, что чаще всего в Сети фигурировало имя владельца портала OnlyFans IT-миллиардера Леонида Радвинского.

Радвинский переехал в США с Украины. Ему 39 лет. Издание Forbes оценивает его состояние в 1,8 миллиарда долларов. Западные таблоиды называют Радвинского "королем домашнего порно".

Сервис OnlyFans бизнесмен приобрел в октябре 2018 года. Напомним, что портал позволяет пользователям за деньги делиться видеороликами и фото эротического содержания. Популярность портала стремительно возросла в период пандемии.

Впрочем, стоит отметить, что версия СМИ об отцовстве Радвинского не правдоподобна. Мужчина переехал в США из Одессы еще ребенком. Известно также, что миллиардер был женат, но развелся.


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