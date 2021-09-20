Роковые ошибки на кухне, портящие даже самые простые блюда

Использование холодного масла и молока при приготовлении пюре

Теплое молоко и масло комнатной температуры - лучший выбор. Почему? Если к горячему картофелю добавить холодные ингредиенты, то он быстро остынет и впитает в себя слишком много ненужной жидкости.

Несоблюдение времени приготовления

Ясно, что брокколи будет готова быстрее, чем морковь, а кабачок - быстрее, чем мясо - не выкладывайте все в сковороду одновременно. Некоторые продукты во время приготовления выделяют сок, мешая другим ингредиентам готовиться и придавая им слишком много своего вкуса. Если процесс готовки дольше, чем необходим части продуктов, то блюдо может превратиться в кашу, не вызывающую аппетита.

Варка курицы на большом огне

Известно, что приготовление курицы занимает немного времени, особенно в сравнении с другими видами мяса. Что происходит чаще всего? Чтобы приготовить курицу быстрее, ее кладут в воду и ставят на большой огонь в надежде, что она будет готова совсем скоро. И каков результат? Мясо жесткое и резиновое!

Чтобы этого избежать, лучше варить курицу при 85 градусах.

Рыба на холодной сковороде

Что может быть хуже красивого кусочка филе рыбы, который неравномерно прожарен или того хуже - распадается и превращается в кашу... Почему так происходит? Одна из главных причин - холодная сковорода.

Терпение - мать учения: разогрейте сковороду, налейте масло и только после этого кладите кусочки рыбы!

Мытье грибов

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в ресторанах грибы намного вкуснее, чем дома? У этого может быть одна простейшая причина: грибы, как губки, впитывают огромное количество воды, которое может даже превышать вес самого гриба. Когда они попадают на сковороду, вода выделяется и, таким образом, теряется весь вкус, а также меняется текстура.

Лучше протирать грибы влажным полотенцем, чтобы избежать эффекта губки.

Слишком много сыра на пицце