Роковые ошибки на кухне, портящие даже самые простые блюда
Лучший способ избежать неудач на кухне - знать типичные ошибки и не допускать их.
Лучший способ избежать неудач на кухне - знать типичные ошибки и не допускать их.
Использование холодного масла и молока при приготовлении пюре
Теплое молоко и масло комнатной температуры - лучший выбор. Почему? Если к горячему картофелю добавить холодные ингредиенты, то он быстро остынет и впитает в себя слишком много ненужной жидкости.
Несоблюдение времени приготовления
Ясно, что брокколи будет готова быстрее, чем морковь, а кабачок - быстрее, чем мясо - не выкладывайте все в сковороду одновременно. Некоторые продукты во время приготовления выделяют сок, мешая другим ингредиентам готовиться и придавая им слишком много своего вкуса. Если процесс готовки дольше, чем необходим части продуктов, то блюдо может превратиться в кашу, не вызывающую аппетита.
Варка курицы на большом огне
Известно, что приготовление курицы занимает немного времени, особенно в сравнении с другими видами мяса. Что происходит чаще всего? Чтобы приготовить курицу быстрее, ее кладут в воду и ставят на большой огонь в надежде, что она будет готова совсем скоро. И каков результат? Мясо жесткое и резиновое!
Чтобы этого избежать, лучше варить курицу при 85 градусах.
Рыба на холодной сковороде
Что может быть хуже красивого кусочка филе рыбы, который неравномерно прожарен или того хуже - распадается и превращается в кашу... Почему так происходит? Одна из главных причин - холодная сковорода.
Терпение - мать учения: разогрейте сковороду, налейте масло и только после этого кладите кусочки рыбы!
Мытье грибов
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в ресторанах грибы намного вкуснее, чем дома? У этого может быть одна простейшая причина: грибы, как губки, впитывают огромное количество воды, которое может даже превышать вес самого гриба. Когда они попадают на сковороду, вода выделяется и, таким образом, теряется весь вкус, а также меняется текстура.
Лучше протирать грибы влажным полотенцем, чтобы избежать эффекта губки.
Слишком много сыра на пицце
Существует ошибочное мнение, что сыра на пицце не может быть слишком много. Может! Во время готовки сыр выделяет влагу, и если его будет слишком много на тесте, то оно станет влажным и не таким вкусным.