"Дюна" слишком длинная? Это точно фильм года? А фантастика или сказка? Разбираем нашумевшую премьеру!

Новую экранизацию классического фантастического романа Фрэнка Герберта ждали много лет, и вот она - да еще и от одного из самых любопытных режиссеров современности!

Однако у многих довольно скоро восторг сменился недоумением - действительно, отзывы об "умной фантастике" Вильнева отличаются друг от друга не меньше, чем Каладан от Арракиса!

Так какова же на самом деле новая "Дюна"? Насколько привычной для зрителя окажется такая фантастика, не спугнет ли впечатляющий хронометраж, сколько в ней от оригинального романа, а главное - от Дени Вильнева? Все это обсуждаем в первом выпуске "Кина - будет!".