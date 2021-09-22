Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы

"Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже", - сказал Евтушенков.

По словам врачей, состояние Звягинцева оценивается как удовлетворительное, но нужно провести еще несколько недель в госпитале до полного восстановления.

Ранее сообщалось, что российский кинорежиссер Андрей Звягинцев проходит в Германии лечение и реабилитацию после перенесенного Covid-19.

Кинематографисту предстоит провести в больнице не меньше двух месяцев. Как передает приближенный источник, даже при самом оптимистичном сценарии режиссер сможет вернуться к работе не раньше следующего года.