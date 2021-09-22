Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы

"Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже", - сказал Евтушенков.
По словам врачей, состояние Звягинцева оценивается как удовлетворительное, но нужно провести еще несколько недель в госпитале до полного восстановления.
Ранее сообщалось, что российский кинорежиссер Андрей Звягинцев проходит в Германии лечение и реабилитацию после перенесенного Covid-19.
Кинематографисту предстоит провести в больнице не меньше двух месяцев. Как передает приближенный источник, даже при самом оптимистичном сценарии режиссер сможет вернуться к работе не раньше следующего года.
13 сентября стало известно, что в июле у Звягинцева из-за коронавируса было поражено почти 90% легких. Тогда же его госпитализировали в российский Федеральный научно-клинический центр. Болезнь режиссер переносил тяжело, поэтому в центре провел целый месяц, после чего был переведен в другую больницу.