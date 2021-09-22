Ср, 22.09.2021
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Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы

Андрей Звягинцев ФОТО: Пресс-фото

Режиссер Андрей Звягинцев, который заболел тяжелой формой Covid-19, выведен из состояния искусственной комы. Об этом рассказал председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, пишет "Медуза".

"Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже", - сказал Евтушенков.

По словам врачей, состояние Звягинцева оценивается как удовлетворительное, но нужно провести еще несколько недель в госпитале до полного восстановления.

Ранее сообщалось, что российский кинорежиссер Андрей Звягинцев проходит в Германии лечение и реабилитацию после перенесенного Covid-19.

Кинематографисту предстоит провести в больнице не меньше двух месяцев. Как передает приближенный источник, даже при самом оптимистичном сценарии режиссер сможет вернуться к работе не раньше следующего года.

13 сентября стало известно, что в июле у Звягинцева из-за коронавируса было поражено почти 90% легких. Тогда же его госпитализировали в российский Федеральный научно-клинический центр. Болезнь режиссер переносил тяжело, поэтому в центре провел целый месяц, после чего был переведен в другую больницу.


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