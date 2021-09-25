Выявлено 816 новых случаев Covid-19, скончались семь человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 816 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 816 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет.
638 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 178 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 370,9 до 391,9 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено более 7419 случаев заболевания коронавирусом.
Вчера в Латвии было сделано 30 587 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,7%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 154 219 человек, 2682 заразившихся коронавирусом скончались.