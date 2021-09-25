Выявлено 816 новых случаев Covid-19, скончались семь человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет.

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

638 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 178 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 370,9 до 391,9 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено более 7419 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии было сделано 30 587 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,7%.

В последний раз большее количество заболевших было зарегистрировано 7 мая - 1036.