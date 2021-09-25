Сб, 25.09.2021
Мы не станем закрывать школы, но помещения, где происходят необязательные контакты, придется закрыть. Уга Думпис, инфектолог.
Уга Думпис, инфектолог.

Выявлено 816 новых случаев Covid-19, скончались семь человек

Производство медицинских масок SIA Juf в Елгаве ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 816 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет.

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • три человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

638 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 178 - привитыми от Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 370,9 до 391,9 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено более 7419 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии было сделано 30 587 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,7%.

В последний раз большее количество заболевших было зарегистрировано 7 мая - 1036.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 154 219 человек, 2682 заразившихся коронавирусом скончались.


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