Ответы на самые часто задаваемые вопросы о цифровом сертификате Covid-19

Если информация о проведенной вакцинации на портале E-veselība:

видна - об отсутствующем цифровом сертификате Covid-19 следует проинформировать Национальную службу здоровья, позвонив по телефону 8989 или написав на электронную почту covid19sertifikats@vmnvd.gov.lv.

- об отсутствующем цифровом сертификате Covid-19 следует проинформировать Национальную службу здоровья, позвонив по телефону 8989 или написав на электронную почту covid19sertifikats@vmnvd.gov.lv. не видна - NVD просит связаться с лечебным учреждением, в котором была проведена вакцинация против Covid-19, и попросить проверить введенные электронным образом данные.

Проверку информации на портале E-veselība необходимо сделать, потому что данные для создания цифрового сертификата NVD получает из системы E-veselība. Ввод данных в систему E-veselība производит учреждение, которое проводит вакцинацию. Информацию о результатах лабораторного теста и о факте перенесения болезни NVD получает от лабораторий.

Если же не доступен сертификат с результатом проведенного лабораторного текста или сертификат о перенесении заболевания Covid-19 (перенесение болезни должно быть подтверждено лабораторно), жителю можно порекомендовать связаться с конкретной лабораторией и убедиться, что лаборатория ввела данные в государственную систему E-veselība.

Как выданный в Латвии сертификат будет опознан в другой стране ЕС?

Выданный в Латвийской Республике цифровой сертификат Covid-19 будет опознан в другой стране-участнице Европейского Союза (ЕС).

Это обеспечивается за счет интеграции с Европейским шлюзом цифровых сертификатов Covid-19, который обменивается информацией между странами-участницами ЕС о подписях сертификатов, содержащихся в QR-кодах, с целью проверки действительности и подлинности сертификата.

В процессe обменa информацией между странами-участницами ЕС не будет передаваться вся информация, которую содержат цифровые сертификаты Covid-19 (например, о названии полученной вакцины, дата рождения резидента и т.д.).

Как выданный в Латвии сертификат будет опознаваться за пределами ЕС?

Следует учитывать, что цифровой сертификат Covid-19 разработан, опираясь на рекомендации Европейского Союза. Одновременно включенный в сертификат QR-код можно прочитать с помощью любого приложения для считывания QR-кода.

Об использовании выданного в Латвии сертификата за пределами Европейского Союза можно узнать в ответственном за трансграничные вопросы учреждении той страны, в которую вы планируете отправиться.

Будет ли в Латвии опознаваться сертификат, выданный в другой стране ЕС?

Выданный в другой стране-участнице Европейского Союза цифровой сертификат будет верифицирован, или проверен, в соответствии с установленными в Латвийской Республике критериями верификации. Если в предъявленный сертификат будет включен QR-код, он будет отсканирован и верифицирован.

Через какое время мои цифровые сертификаты станут доступны на www.covid19sertifikats.lv?

Цифровые сертификаты Covid-19 доступны на интернет-странице:

сертификат о вакцинации - в течение 48 часов после вакцинации;

- в течение 48 часов после вакцинации; сертификат о результатах лабораторного теста - в течение 2 часов после выяснения результата;

- в течение 2 часов после выяснения результата; сертификат о факте перенесения болезни - сертификат можно запросить в течение 2 часов после положительного результата теста, но сертификат будет действителен в период с 11 до 180 дня после установления положительного результата теста на наличие SARS-CoV-2.