Сб, 25.09.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики.

Ответы на самые часто задаваемые вопросы о цифровом сертификате Covid-19

Сайт covid19sertifikats.lv ФОТО: Zane Bitere/LETA

Каждый день жители Латвии идут на вакцинацию, а в последствии получают цифровой сертификат Covid-19, который используют как в повседневной жизни, так, например, и для путешествий. Национальная служба здравоохранения (NVD) подготовила ответы на самые часто задаваемые вопросы о цифровом сертификате.

Как подтвердить, что это мой сертификат?

Каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который подтвержден рядом цифровых символов. Этот ряд символов является своего рода цифровой подписью, или заверением в достоверности включенной в сертификат информации.

Просканировав QR-код имеющимся в смартфоне приложением считывания QR-кода, можно выяснить, является ли конкретный сертификат годным или нет, и убедиться, что сертификат аутентичен.

QR-код можно сканировать с цифровой версии сертификата, например, предъявив его в смартфоне, или с распечатки сертификата на бумаге.

Как смотреть свой сертификат?

Чтобы смотреть свой цифровой сертификат, необходимо:

  1. На интернет-странице www.covid19sertifikats.lv нажать на кнопку "Cмотреть свои сертификаты".
  2. Аутентифицироваться с помощью какого-либо средства надежного доступа (интернет-банк, eID-карта, mobile-ID).
  3. Запросить в системе свои сертификаты, затем их смотреть или сохранить (в компьютере, смарт-устройстве).

Что делать, если мой цифровой сертификат не доступен?

Если житель провел полную вакцинацию против Covid-19, а соответствующий сертификат не доступен на интернет-странице www.covid19sertifikats.lv, необходимо подключиться к порталу E-veselība www.eveseliba.gov.lv и проверить, видна ли информация о проведенной вакцинации в подразделе "Факты о вакцинации" (Vakcinācijas fakti) раздела "Данные о вакцинации" (Vakcinācijas dati) (при подборе известного периода времени в календаре).

Если информация о проведенной вакцинации на портале E-veselība:

  • видна - об отсутствующем цифровом сертификате Covid-19 следует проинформировать Национальную службу здоровья, позвонив по телефону 8989 или написав на электронную почту covid19sertifikats@vmnvd.gov.lv.
  • не видна - NVD просит связаться с лечебным учреждением, в котором была проведена вакцинация против Covid-19, и попросить проверить введенные электронным образом данные.

Проверку информации на портале E-veselība необходимо сделать, потому что данные для создания цифрового сертификата NVD получает из системы E-veselība. Ввод данных в систему E-veselība производит учреждение, которое проводит вакцинацию. Информацию о результатах лабораторного теста и о факте перенесения болезни NVD получает от лабораторий.

Если же не доступен сертификат с результатом проведенного лабораторного текста или сертификат о перенесении заболевания Covid-19 (перенесение болезни должно быть подтверждено лабораторно), жителю можно порекомендовать связаться с конкретной лабораторией и убедиться, что лаборатория ввела данные в государственную систему E-veselība.

Как выданный в Латвии сертификат будет опознан в другой стране ЕС?

Выданный в Латвийской Республике цифровой сертификат Covid-19 будет опознан в другой стране-участнице Европейского Союза (ЕС).

Это обеспечивается за счет интеграции с Европейским шлюзом цифровых сертификатов Covid-19, который обменивается информацией между странами-участницами ЕС о подписях сертификатов, содержащихся в QR-кодах, с целью проверки действительности и подлинности сертификата. 

В процессe обменa информацией между странами-участницами ЕС не будет передаваться вся информация, которую содержат цифровые сертификаты Covid-19 (например, о названии полученной вакцины, дата рождения резидента и т.д.).

Как выданный в Латвии сертификат будет опознаваться за пределами ЕС?

Следует учитывать, что цифровой сертификат Covid-19 разработан, опираясь на рекомендации Европейского Союза. Одновременно включенный в сертификат QR-код можно прочитать с помощью любого приложения для считывания QR-кода.

Об использовании выданного в Латвии сертификата за пределами Европейского Союза можно узнать в ответственном за трансграничные вопросы учреждении той страны, в которую вы планируете отправиться.

Будет ли в Латвии опознаваться сертификат, выданный в другой стране ЕС?

Выданный в другой стране-участнице Европейского Союза цифровой сертификат будет верифицирован, или проверен, в соответствии с установленными в Латвийской Республике критериями верификации. Если в предъявленный сертификат будет включен QR-код, он будет отсканирован и верифицирован.

Через какое время мои цифровые сертификаты станут доступны на www.covid19sertifikats.lv?

Цифровые сертификаты Covid-19 доступны на интернет-странице:

  • сертификат о вакцинации - в течение 48 часов после вакцинации;
  • сертификат о результатах лабораторного теста - в течение 2 часов после выяснения результата;
  • сертификат о факте перенесения болезни - сертификат можно запросить в течение 2 часов после положительного результата теста, но сертификат будет действителен в период с 11 до 180 дня после установления положительного результата теста на наличие SARS-CoV-2.

Как получить сертификат, если я не пользуюсь интернет-банком и у меня нет другого инструмента для подключения?

Сертификат можно получить в центрах Рижского самоуправления, медицинском учреждении, в котором проводилась вакцинация, информационных центрах других крупных городов или единых государственных центрах обслуживания клиентов, предварительно записавшись на посещение. Адреса и номера телефонов можно узнать по телефону 8383 и в разделе "Цифровой сертификат Covid-19" на сайте NVD.

Как пользоваться сертификатом после того, как поменял фамилию?

Информация о смене фамилии поступает в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в течение двух недель. По прошествии двух недель резидент должен зайти на сайт covid19sertifikats.lv, удалить существующий сертификат и снова войти в систему, чтобы создать сертификат с новой фамилией. До тех пор можно использовать сертификат со старой фамилией, а также предъявить паспорт или удостоверение личности и документ, подтверждающий изменение фамилии.

Где отображается сертификат моего ребенка?

На веб-сайте covid19sertifikats.lv вы должны нажать кнопку "Просмотреть свои сертификаты", войти в свой интернет-банк или другой инструмент и выбрать просмотр сертификатов опекунов. В свою очередь, молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, имеющие доступ к полной версии интернет-банкинга или Smart ID, получают сертификат, войдя на сайт под своей личностью.

Виды сертификатов 

Сертификат о вакцинации

В сертификате о вакцинации должна быть указана дата, с которой он признан действительным. Если сертификат планируется использовать на территории Латвийской Республики, он будет действителен на 16-й день после вакцинации в случае, если была получена вакцина Jannsen (1 доза) или Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) - 2 дозы. В случае Vaxzevria (AstraZeneca) сертификат будет действителен после получения 1-й дозы - с 22-го по 90-й день - или сразу после получения 2-й дозы*.

*Медицинское учреждение вносит фактические данные о вакцинации в систему E-veselībā в течение 48 часов.

При въезде в Латвийскую Республику из-за границы сертификат о вакцинации будет действителен только в том случае, если вакцина Jannsen или вакцина Comirnaty, Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) была получена и с момента вакцинации прошло не менее 15 дней, т. е. сертификат будет действителен на 16-й день после вакцинации.

Сертификат о выздоровлении

В соответствии с решением Европейской комиссии сертификат о выздоровлении теперь можно будет сделать не ранее чем через 11 дней после положительного результата лабораторного теста (SARS-CoV2 RNA). Раньше в Латвийской Республике такой сертификат можно было создать на сайте www.covid19sertifikats.lv быстрее, но вступал в силу он на 11-й день.

Принимая во внимание вышесказанное, NVD предлагает жителям, которые уже создали сертификаты о выздоровлении, зайти на сайт www.covid19sertifikats.lv и создать их заново.

Сертификат о выздоровлении действителен в течение 180 дней со дня получения положительного результата анализа теста.

Сертификат, подтверждающий результаты лабораторных анализов на Covid-19

Сертификат результатов лабораторных анализов на Covid-19 действителен с момента взятия анализов. Время тестирования указано в сертификате в часовом поясе GMT/UTC +0. Срок действия зависит от типа теста и государственных требований к его сдаче в определенных случаях (например, посещение культурного мероприятия, получение услуг и т. д.). Экспресс-тест на антиген может быть действителен в течение 6 или 24 часов, в то время как тест на РНК SARS-CoV2 (NAAT) может быть действителен в течение 48 или 72 часов.

Вы можете проверить действительность своего цифрового сертификата Covid-19, нажав кнопку "Верифицировать сертификат" на веб-сайте www.covid19sertifikats.lv. QR-код сертификата необходимо показать на камеру компьютера или смарт-устройства, и он будет отсканирован. После сканирования появится сообщение о том, действителен ли сертификат.


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