Меньше людей за столиками и дети без сертификата: изменения в сфере общепита

Услуги общественного питания, как и раньше, могут оказываться в эпидемиологически безопасной среде, если и персонал, и посетители имеют сертификат Covid-19, подтверждающий полный курс вакцинации или заболевание, перенесенное за последние шесть месяцев. Когда в помещении находятся только такие люди, дополнительные меры безопасности не предусмотрены.

С другой стороны, в заведениях общественного питания, работающих в полубезопасной эпидемиологической среде, где услуги, помимо привитых и переболевших, получают также люди с отрицательным тестом на Covid-19 и дети до 12 лет без сертификатов, есть несколько ограничений, в том числе максимальное количество людей, которые могут одновременно находиться за столом.

Кроме того, новые правила позволяют детям в возрасте от 12 лет предъявлять сертификат о тестировании или справку из лаборатории об отрицательном тесте на Covid-19.

Ранее правила предусматривали, что за одним столом в помещении может находиться не более десяти взрослых без учета несовершеннолетних детей, но всего не более 20 человек. В свою очередь теперь за одним столом может находиться не более шести взрослых без учета несовершеннолетних детей, но всего не более 10 человек.

В свою очередь услуги общественного питания на открытом воздухе будут, как и ранее, разрешены в эпидемиологически небезопасной среде - лицам без ковид-сертификата или отрицательного теста, но в этом случае количество посетителей за одним столиком сокращается с 30 до 10 - не более шести взрослых и четырех детей.

Как в помещении, так и на открытом воздухе, в эпидемиологически полубезопасной или небезопасной среде следует обеспечивать расстояние не менее двух метров между людьми, сидящими за разными столами, если между столами не установлен барьер.

Дети, не соответствующие статусу вакцинированного или переболевшего лица, могут получать услуги общественного питания в эпидемиологически безопасной среде в сопровождении полностью вакцинированного или переболевшего взрослого, если за одним столом находится до 10 человек, а между столиками обеспечено расстояние 1,5 метра при отсутствии перегородок. Детям в возрасте до 12 лет не нужно показывать тест или сертификат, в то время как дети в возрасте от 12 могут предъявить сертификат об отрицательном тесте на Covid-19 или лабораторную справку.