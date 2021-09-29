"Безрассудно и оскорбительно": галерея Alma извинилась за выступление Бректе и группы +K+M+B

"Представление, которое прошло в помещении Alma, кажется команде галереи глубоко оскорбительным, безрассудным и, следовательно, непрофессиональным. Мы отрицаем мероприятия разжигания ненависти и символизм, особенно те, которые ассоциируются с конкретными организациями ненависти, геноцидом и репрессиями меньшинств.

Мы считаем, что к использованию любой символики следует относиться ответственно, по крайней мере объяснив концепцию. Даже когда-то известный провокатор Йонатан Мезе, используя свастику в своих произведениях, подробно и аргументированно объяснил это намерение. Мы призываем художников следовать этому и многим другим хорошим примерам", - говорится в заявлении.

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Кристиан Бректе, с другой стороны, указал в своем Facebook, что он всегда выступал в своих работах против дискриминации по признакам сексуальной ориентации, политической, расовой, этнической, гендерной, возрастной, философской или религиозной принадлежности, социального происхождения, а также по признакам материального или семейного положения или по состоянию здоровья.

"Я никогда не призывал к разжиганию национальной или расовой ненависти. В меру своих возможностей я также стараюсь избегать ситуаций, когда есть попытка ограничить разнообразие мнений и открытый обмен мнениями. Как художник я никогда не скрывал своей страсти к знаниям и всегда открыто говорил о своих интересах и попытках обнаружить взаимосвязь всего, что существует", - написал он.

Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.