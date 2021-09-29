"Безрассудно и оскорбительно": галерея Alma извинилась за выступление Бректе и группы +K+M+B

"Представление, которое прошло в помещении Alma, кажется команде галереи глубоко оскорбительным, безрассудным и, следовательно, непрофессиональным. Мы отрицаем мероприятия разжигания ненависти и символизм, особенно те, которые ассоциируются с конкретными организациями ненависти, геноцидом и репрессиями меньшинств.
Мы считаем, что к использованию любой символики следует относиться ответственно, по крайней мере объяснив концепцию. Даже когда-то известный провокатор Йонатан Мезе, используя свастику в своих произведениях, подробно и аргументированно объяснил это намерение. Мы призываем художников следовать этому и многим другим хорошим примерам", - говорится в заявлении.
Кристиан Бректе, с другой стороны, указал в своем Facebook, что он всегда выступал в своих работах против дискриминации по признакам сексуальной ориентации, политической, расовой, этнической, гендерной, возрастной, философской или религиозной принадлежности, социального происхождения, а также по признакам материального или семейного положения или по состоянию здоровья.
"Я никогда не призывал к разжиганию национальной или расовой ненависти. В меру своих возможностей я также стараюсь избегать ситуаций, когда есть попытка ограничить разнообразие мнений и открытый обмен мнениями. Как художник я никогда не скрывал своей страсти к знаниям и всегда открыто говорил о своих интересах и попытках обнаружить взаимосвязь всего, что существует", - написал он.
Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.
Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.