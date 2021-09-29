"Я, наверное, не понимаю, что такое порнография": пользователи Twitter шокированы обвинением в адрес Бректе

Полиция не подтверждает и не отрицает, что против Бректе было возбуждено уголовное дело", что, вероятно, на самом деле означает, что полиция читает заявление, делает facepalm и все еще не может поверить, что на такую туфту теперь придется тратить время.
Как мне нравится эта критика Бректе. Просто крики - христианские законы, неэтично, ужасно. Ох уж эти пуритане...
Я знаю Бректе, он умный, чуткий и добрый человек! И в его работах нет ничего педофильного или порнографического. И я не в восторге от общества, которое стучит и восторгается цензурой! Я не хочу продолжать...
Каким бы экстремальным художником я ни считал Бректе, я не должен его осуждать. Советская отрыжка... Свобода выражения мнения должна быть гарантирована.
Я, наверное, не понимаю, что такое порнография. С другой стороны, если кто-то говорит, что его возбуждает искусство Бректе, кто мы такие, чтобы не поверить в это.
(Если то, что я пишу, достигнет кого-то, кого бесит/раздражает/обижает Бректе.) Вы знаете этого человека? Перекиньтесь хоть словом с ним. Очаровательная личность. Чистое сердце. Более того - вы разбираетесь в искусстве? Истории? Сколько латвийских художников вы можете назвать в данный момент, кроме Бректе? Пурвитис и Табака? Спасибо! :)
В связи со всем этим делом Бректе я заметил, что, если говорить не только о творчестве Бректе, но и вообще, до многих латышей не доходит, что искусство не должно быть только эстетическим и, ну, "красивым как в жизни"...
Я уверен, что большинство из тех, кто сейчас кричит об искусстве Бректе и решил обратиться в полицию - это те же самые люди, которые кричат, что Facebook подвергает их цензуре, потому что удаляет их антиковидные посты.