"Я, наверное, не понимаю, что такое порнография": пользователи Twitter шокированы обвинением в адрес Бректе

Полиция не подтверждает и не отрицает, что против Бректе было возбуждено уголовное дело", что, вероятно, на самом деле означает, что полиция читает заявление, делает facepalm и все еще не может поверить, что на такую туфту теперь придется тратить время.

"Policija ne apstiprina, ne noliedz, ka pret Brekti uzsākts krimnālprocess", kas droši vien patiesībā nozīmē to, ka policija lasa to iesniegumu, smagi feispalmo un joprojām nespēj noticēt, ka tādai tuftai tagad būs jātērē laiks. — Krišs Roziņš (@Krishius) September 29, 2021

Как мне нравится эта критика Бректе. Просто крики - христианские законы, неэтично, ужасно. Ох уж эти пуритане...

Kā es izbaudu kritiku par Brekti. Tāda vien bļaustīšanās - kristiešu likumi, nav ētiski, drausmīgi.



Ak, šie puritāņi... 😂 — A. Arseniuss S. (@AArseniussS) September 28, 2021

Я знаю Бректе, он умный, чуткий и добрый человек! И в его работах нет ничего педофильного или порнографического. И я не в восторге от общества, которое стучит и восторгается цензурой! Я не хочу продолжать...

Es pazīstu Brekti, un viņš ir gudrs, iejūtīgs un labsirdīgs cilvēks! Un nav viņa darbos nekā pedofīliska vai pornogrāfiska. Un par sabiedrību, kura sajūsminās par stučīšanu, paštaisnu cenzūru arī es neesmu augstās domās! Nevēlos turpināt... — Mārtiņš Feldmanis (@MrFeldmanis) September 28, 2021

Каким бы экстремальным художником я ни считал Бректе, я не должен его осуждать. Советская отрыжка... Свобода выражения мнения должна быть гарантирована.

Lai kā man pašam liktos, ka Brekte ir ekstrēms mākslinieks, bet to tiesāt nevajadzētu. Padomju atrauga...

Vārda brīvība ir jābūt garantēta. — Gints Gailišs (@realGints) September 29, 2021

Я, наверное, не понимаю, что такое порнография. С другой стороны, если кто-то говорит, что его возбуждает искусство Бректе, кто мы такие, чтобы не поверить в это.

Es laikam nesaprotu, kas ir pornogrāfija 🙄 No otras puses - ja reiz kāds saka, ka viņu uzbudina Brektes māksla, kas gan mēs esam, lai tam neticētu 😜 — Zane Radzobe (@kripaz) September 28, 2021

(Если то, что я пишу, достигнет кого-то, кого бесит/раздражает/обижает Бректе.) Вы знаете этого человека? Перекиньтесь хоть словом с ним. Очаровательная личность. Чистое сердце. Более того - вы разбираетесь в искусстве? Истории? Сколько латвийских художников вы можете назвать в данный момент, кроме Бректе? Пурвитис и Табака? Спасибо! :)

(Ja nu manis rakstītais sasniedz kādu, kuram riebj/kremd/sāp Brekte.) Jūs cilvēku pazīstat? Pārmīt ar viņu kaut vārdu. Apburoša personība. Tīra sirds.

Vēl- jūs mākslu pazīstat? Vēsturi? Cik Latviešu māksliniekus BEZ Brektes Jūs šobrīd varat nosaukt? Purvīti un Tabaku? Paldies! :) — Katy Cat (@damndamnfine) September 29, 2021

В связи со всем этим делом Бректе я заметил, что, если говорить не только о творчестве Бректе, но и вообще, до многих латышей не доходит, что искусство не должно быть только эстетическим и, ну, "красивым как в жизни"...

Ar visu to Brektes lietu saistībā novēroju to, ka, runājot ne tikai par Brektes darbiem, bet vispārīgi, tik lielai daļai Latviešu nedalec, ka mākslai nav jābūt tikai un vienīgi estētiskai un, nu, "smukai kā iz dzīves"...



Mākslai ir dažādas funkcijas. — virtual potato 🥔🥵 tupenis (@S_Sabii_) September 29, 2021

Я уверен, что большинство из тех, кто сейчас кричит об искусстве Бректе и решил обратиться в полицию - это те же самые люди, которые кричат, что Facebook подвергает их цензуре, потому что удаляет их антиковидные посты.