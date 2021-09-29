Ср, 29.09.2021
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Янис Эйсакс, руководитель отдела корпоративной стратегии Conexus

"Я, наверное, не понимаю, что такое порнография": пользователи Twitter шокированы обвинением в адрес Бректе

ФОТО: Foto:Edijs Pālens/LETA

Пользователи социальных сетей возмущены просьбой адвоката Виктории Яркиной к Госполиции оценить, по ее мнению, возможное изображение детской порнографии в произведениях художника Кристиана Бректе.

После публичных обсуждений картины Бректе на стене Рижской 40-й средней школы адвокат Яркина, которая также является бывшим членом правления партии Stabilitātei!, обратилась в полицию. Она изучила записи в социальных сетях Бректе и произведения искусства, представленные в них.

"Я обнаружила, что на некоторых работах художника, находящихся в публичном доступе, часть из которых можно приобрести за деньги, изображены несовершеннолетние, малолетние дети, в основном девочки, соответственно, визуально, в моем женском понимании, они могут содержать элементы порнографии", - поясняет Яркина.

Именно возможность покупки произведений искусства вызывает подозрения в отношении распространения детской порнографии. В полиции не подтвердили и не опровергли возбуждение уголовного дела.

Пользователи Twitter прокомментировали обращение Яркиной в полицию.

НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ О К. БРЕКТЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ ДУМАТЬ ОБ ИСКУССТВЕ В КАТЕГОРИЯХ ИСКУССТВА, ТО ВЫ, ВЕРОЯТНО, НЕ ДУМАЕТЕ СОВСЕМ. ЛОЖНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ - ИНФАНТИЛИЗМ. (Да, я кричу из-за ограниченности людей, которую я вижу в последнее время.)

Полиция не подтверждает и не отрицает, что против Бректе было возбуждено уголовное дело", что, вероятно, на самом деле означает, что полиция читает заявление, делает facepalm и все еще не может поверить, что на такую туфту теперь придется тратить время.

Как мне нравится эта критика Бректе. Просто крики - христианские законы, неэтично, ужасно. Ох уж эти пуритане...

Я знаю Бректе, он умный, чуткий и добрый человек! И в его работах нет ничего педофильного или порнографического. И я не в восторге от общества, которое стучит и восторгается цензурой! Я не хочу продолжать...

Каким бы экстремальным художником я ни считал Бректе, я не должен его осуждать. Советская отрыжка... Свобода выражения мнения должна быть гарантирована.

Я, наверное, не понимаю, что такое порнография. С другой стороны, если кто-то говорит, что его возбуждает искусство Бректе, кто мы такие, чтобы не поверить в это.

(Если то, что я пишу, достигнет кого-то, кого бесит/раздражает/обижает Бректе.) Вы знаете этого человека? Перекиньтесь хоть словом с ним. Очаровательная личность. Чистое сердце. Более того - вы разбираетесь в искусстве? Истории? Сколько латвийских художников вы можете назвать в данный момент, кроме Бректе? Пурвитис и Табака? Спасибо! :)

В связи со всем этим делом Бректе я заметил, что, если говорить не только о творчестве Бректе, но и вообще, до многих латышей не доходит, что искусство не должно быть только эстетическим и, ну, "красивым как в жизни"...

Я уверен, что большинство из тех, кто сейчас кричит об искусстве Бректе и решил обратиться в полицию - это те же самые люди, которые кричат, что Facebook подвергает их цензуре, потому что удаляет их антиковидные посты.


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