"Заболела этой гадостью": Лариса Гузеева подтвердила, что заразилась коронавирусом
Российская телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что заболела коронавирусом. Об этом она написала в своем Instagram. Ранее СМИ сообщали о госпитализации звезды.
Российская телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что заболела коронавирусом. Об этом она написала в своем Instagram. Ранее СМИ сообщали о госпитализации звезды.
"Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание", - написала звезда в своем Instagram.
Ранее СМИ сообщили, что 62-летняя телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке.
Известно, что у Гузеевой отрицательный результат теста на коронавирус. Ей его сделали в больнице. Состояние звезды оценивается как стабильное. Диагноз не называется. Кроме того, есть информация о "сильном стрессе" у телеведущей.