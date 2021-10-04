Во вторник, 28 сентября, правительство утвердило новую систему управления Covid-19, которая заменит существующие Правила Кабинета министров № 360. Новый подход, с одной стороны, упрощает регулирование эпидемиологических требований и в то же время делает обязательной вакцинацию против Covid-19 для определенных профессий. Портал Apollo.lv обратился к представителям этих профессий с просьбой высказать свое мнение о новых поправках, которые вступят в силу 15 ноября.

"Я вакцинировалась еще в мае, потому что мне важно мое здоровье. Я не хочу попасть в больницу под эти "трубки". Я поддерживаю закон о том, что необходимо вакцинироваться", - говорит помощник воспитателя в детском саду Инета Дроздова из Гулбене. На вопрос, следовало ли правительству действовать быстрее, она подчеркивает: "Определенно, потому что заболеваемость растет стремительно. И больницы уже переполнены пациентами с Covid-19".

Воспитатель дошкольного учреждения из Видземе отмечает:

"Это последний кошмар, который был принят. Это угнетение людей. Я все равно пока не собираюсь делать прививку".

В настоящее время она не чувствует себя в безопасности в плане здоровья.

"Я поддерживаю. Таким образом будет достигнут коллективный иммунитет, будут защищены и непривитые люди. У вируса больше не будет места для распространения, чего, я думаю, хотят все. Я также буду чувствовать себя в большей безопасности, если все мои коллеги будут вакцинированы", - признает воспитатель дошкольного учреждения из Риги. Она также учится и надеется продолжить обучение очно.

"Я выступаю против этой инициативы. Считаю, что это может вызвать излишнюю обеспокоенность и определенное сопротивление, что только усложнит ситуацию и может вызвать нехватку рабочих рук в отдельных профессиях, что приведет к еще большему хаосу в системе образования. На мой взгляд, вопрос вакцинации должен быть добровольным и не зависеть от профессии", - заявил порталу Apollo.lv IT-специалист из Видземе. В настоящее время на него новые требования не распространяются, но он бывший педагог.

"Я не поддерживаю то, как преподносят обязательную вакцинацию. Это делает людей беспокойными, осторожными, отвергающими. Понятно, что латвийцы - непослушная нация и придумывают способы, как "обойти" систему. Я думаю, что это закономерно. Умом я поддерживаю вакцинацию, но сердце обеспокоено", - о новых изменениях говорит учитель из Валмиерского края.

"Я считаю абсурдом то, что нам пришлось дойти до обязательной вакцинации.

Я считаю, что люди, работающие в сфере здравоохранения, образования и социального ухода, должны уметь прежде всего объективно оценивать информацию на основе фактов и доказательств и понимать, какие источники информации стоит изучать, а не полагаться на поверхностные сведения или те, что циркулируют в социальных сетях", - поясняет специалист Службы неотложной медицинской помощи из Видземе.

"Во-вторых, мы должны понимать, что мы работаем с людьми, множеством людей, у которых могут быть разные проблемы со здоровьем, что действительно является противопоказанием к вакцинации, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их.

Потому я считаю, что нам не нужно было заходить так далеко - до закона об обязательной вакцинации, необходимо было понять это самостоятельно".

На мой взгляд, очень эгоистично думать только о себе в таких обстоятельствах, потому что мы как общество должны иметь возможность постоять друг за друга, защитить друг друга. Как медицинский работник я серьезно не понимаю моих коллег, которые против вакцинации, которые отрицают существование Covid-19 и пандемии.

Я считаю, таким людям не следует работать в сфере здравоохранения, потому что, очевидно, существует пробел в полученном ими медицинском образовании. И я не понимаю, как можно принять решение не вакцинироваться, если вы видите, как человек задыхается, как он страдает от вируса, сколько осталось без доступа к медицинской помощи, потому что слишком много пациентов с Covid-19 и недостаточно ресурсов, чтобы помочь всем, когда приходится решать оставить кого-то дома, потому что в стационаре нет места, смотреть в глаза этим людям, видеть их страхи, боль, мучения. И после всего этого еще сказать, что пандемии нет, что не будешь вакцинироваться. Это очень печально... И я не знаю, что еще необходимо сделать, чтобы убедить этих людей принять правильное решение", - говорит представитель сферы здравоохранения.

Доцент Видземской высшей школы Анжела Юране-Бремане, комментируя поправки, принятые правительством, отмечает:

"Это было необходимо включить в план вакцинации еще весной (с крайним сроком для учителей до 25 августа). Теперь поздно, но лучше поздно, чем никогда".

"Моя позиция относительно вакцинации - необходимо привиться и все. Я это понимаю, мои родственники и друзья это понимают. У нас, конечно, тоже были сомнения по поводу такого решения, но это было в самом начале процесса вакцинации. Читая исследования, понимаешь одно: необходимо доверять людям, которые знают об этом гораздо больше меня - если они говорят, что вакцина безопасна и жизненно важна, то это просто надо сделать. С момента вакцинации прошло 9 месяцев, но многие люди все еще сомневаются, это удивляет меня.

Это не вопрос индивидуального выбора и прав человека. Это вопрос общественного здоровья и права населения на здоровье и безопасность. Невакцинированный человек представляет собой потенциальную угрозу как для индивида, так и для общества, которое он может заразить, и для системы здравоохранения в целом.

Мне очень жаль, что правительство должно было прийти к такому решению, я не считаю, что это эффективный способ для всеобъемлющей вакцинации. Все, что является обязательным, вызывает недоверие и обратную реакцию. Наши системы здравоохранения и образования не готовы терять людей, не получивших вакцину. Я считаю, что если бы охват добровольной вакцинацией в нашем обществе был выше, то мы бы не пришли к такому решению правительства", - заключает врач из Видземе.