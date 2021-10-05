Тяжелые решения: почему из Рижского зоопарка пропали слоны?

Дело в том, что дом для слонов, построенный в 1914 году и спроектированный в соответствии с представлениями о благополучии животных того времени, не соответствует нынешним основным требованиям содержания слонов.

В 2003 году самый большой слон в Европе Раджа был переведен из Рижского зоопарка в зоопарк Эммена, где он прожил еще 10 лет и родил 12 потомков.

Чтобы коллекция животных была максимально интересной, ее создатели стараются отличаться от других близлежащих зоопарков, в случае Риги - от Литвы и Эстонии. Еще совсем недавно в Рижском зоопарке была возможность увидеть медведей - создатели коллекции задумываются о возвращении бурых медведей, но белых медведей, вероятно, больше не будет.

Белый медведь в Рижском зоопарке ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Почему? Пару лет назад Таллиннский зоопарк построил большой, очень хороший комплекс с белыми медведями, поэтому, думая о посетителях и принимая во внимание маркетинговую стратегию, Рижский зоопарк пытается пойти другим путем - создать немного иную коллекцию зверей и привлечь больше туристов.

ФОТО: Пресс-фото

Ежегодно в зоопарке обновляется экспозиция и коллекция животных. Конечно, ее создание не только в интересах общества, но и сохранения различных видов, находящихся под угрозой исчезновения. В настоящее время в Рижском зоопарке обитает более 2000 зверей.

Посетите Рижский зоопарк и посмотрите, сколько разных видов там на самом деле обитает. Обратите внимание на текущее состояние животных и условия их содержания.

ФОТО: Пресс-фото