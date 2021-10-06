Кина - Бондет! Парный взгляд на последний фильм для 007 в исполнении Дэниела Крейга "Не время умирать"!

Изначально фильм должен был выйти еще два года назад, но сначала смена режиссера, а потом и пандемия сильно отодвинули дату премьеры. Что же получилось в итоге?

Прямо скажем, у франшизы о Бонде не самая безупречная репутация. Многое из того, что раньше позволял себе агент, невозможно представить в эпоху после движения Me Too и эпидемии "кэнселлинга".

Так смогли ли авторы осовременить Бонда? Сойдутся ли все сюжетные ветки предыдущих фильмов в одну ясную цепь? Кто будет следующим агентом 007? Насколько прекрасна Ана де Армас? Все это и больше обсуждаем в новом выпуске "Кина - будет!".