Пн, 4.10.2021
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Нил Ушаков, председатель партии "Согласие" и депутат Европарламента

"Не время умирать": Джеймс Бонд уходит на пенсию. Кто займет его место?

ФОТО: SCANPIX

На экранах Латвии - долгожданный, юбилейный, 25-й фильм бесконечной бондианы "Не время умирать". Вокруг фильма блуждали как опасения, так и спекуляции и скандалы, но автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает о нем главное.

Легендарный агент британской разведки с позывным 007, Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), оставил службу в МИ-6 и живет с возлюбленной Мадлен Суонн (Леа Сейду). Однако, шпионский мир не отпускает так просто, и очень скоро в жизнь героев, круша все на своем пути, врываются призраки прошлого, во главе которых - демонический Люцифер Сафин (Рами Малек), стремящийся заполучить секретную разработку британской разведки - новое сверхточное оружие убийства, которое в его руках может стать опаснее ядерной бомбы.

Не обошлось в фильме и без классического автомобиля Бонда - Aston Martin DB5 ФОТО: SCANPIX

Кажется, с прошлым покончено - головокружительная интрига постоянных продюсеров бондианы Барбары Брокколли и Майкла Уилсона с оскароносным режиссером Сэмом Мендесом ушла в прошлое, и о ней остается лишь вспоминать. С благодарностью, разумеется, ведь предыдущие два фильма серии - "007: Координаты "Скайфолл" (2012) и "007: Спектр" (2015) - стали не только сверхуспешными блокбастерами, но и примером самых качественных и киношно-изысканных представителей серии, составив жесткий противовес в основном неудачным фильмам с Пирсом Броснаном (первые две картины с Дэниелом Крейгом были все-таки не столь впечатляющи).

Назначения нового режиссера ожидали с не меньшим интересом, чем обычно ожидают утверждения нового исполнителя роли самого Бонда. Кандидатура Мендеса отпала сама собой - постановщик не горел желанием заниматься даже "Спектром" - а среди кандидатов звучали имена Кристофера Нолана, Дени Вильнева и такого же оскароносца Дэнни Бойла ("На игле", "Миллионер из трущоб"). Именно он и был утвержден на проект, однако буквально за пару месяцев до начала съемок выбыл из него по причинам "творческих разногласий".

Замену пришлось искать срочно, и ею стал Кэри Дзедзи Фукунага, наиболее запомнившийся режиссурой первого сезона "Настоящего детектива". Тех вольностей, которыми продюсеры одарили Мендеса и которых, вероятно, требовал Бойл, Фукунаге, разумеется, не позволили, и тот в "Не время умирать" разделил участь рядовых постановщиков серии - неприметного ремесленника-функционера на службе крупной студии. Он же, кстати, стал первым не британцем, которому доверили постановку нового фильма серии. Интересен и выбор Фиби Уоллер-Бридж - создательницы грустно-комедийного сериала "Дрянь" - в качестве соавтора сценария. За все фирменные "батины" шутки в новом Бонде, вероятно, стоит благодарить именно ее.

В "Не время умирать" вернулись классические персонажи бондианы - Мисс Манипенни (Наоми Харрис) и М (Рэйф Файнс) ФОТО: SCANPIX

Но это не единственное, чем "Не время умирать" выделяется на фоне остальных фильмов франшизы. И речь не только о прозаических "рекордах" (25-й фильм про Бонда стал и самым дорогостоящим, и самым длинным - 2 часа 43 минуты - фильмом в серии), а о вещах более принципиальных.

Так, Бонд впервые предстает перед нами не роковым красавцем - смельчаком и мужланом, но - стареющим травмированным мужчиной с израненными телом и духом. Дальше больше - агент 007 впервые (по крайней мере за долгие года) примеряет на себе непривычную роль мужа и (!!!) отца. Причиной тому - вероятно, современные тенденции, в том числе движение MeToo, после рождения которого герой-любовник, без разбора затягивающий партнерш в постель, выглядит как минимум неуместно.

Мало того, впервые в истории серии не самый политкорректный титул "девушки Бонда" второй раз достается одному и тому же персонажу - Мадлен в исполнении Леи Сейду, что ранее просто не представлялось возможным. Да, в фильме промелькнет, оставив незабываемое впечатление, небесной красоты Ана де Армас в обворожительном открытом платье, но даже ей не удастся сломить целомудрие обновленного Бонда.

Дэниел Крейг и Ана де Армас в фильме "Не время умирать" ФОТО: SCANPIX

Меняющийся с течением времени мир - как внешний, так и внутренний - вообще стал главным образом фильма бондианы, что видно уже из названия. И проявляется эта тема разными способами.

В том числе - рокировкой, переменой мест слагаемых, сменой архетипов, призваний и ролей. Франшиза про Бонда - не столько кино, сколько дух времени, отражающий эпоху (иногда, впрочем, застревающий в традициях эпох ушедших). Так, носителем лихой придурковатости бондианы 90-х, редко когда выходившей за рамки не отягощенного особым вкусом шпионского боевика (снова недобро подмигиваем Пирсу Броснану), в "Не время умирать" становится героиня Номи (Лашана Линч) - новый агент МИ-6, подло присвоившая себе легендарный позывной "007". Герои самоотверженно повторяют, что это всего лишь цифры, но на практике устраивают за три заветных символа настоящую войну.

ФОТО: SCANPIX

Вероятно, по причине несомненных нововведений несколько устаревшим на их фоне выглядит новый злодей Сафин в исполнении Рами Малека (именно он сыграл Фредди Меркьюри в недавней "Богемской рапсодии"), а харизмы бесспорно талантливого артиста, особенно на фоне мелькающего в одном из эпизодов (очень похожем на "Молчание ягнят") Кристофа Вальца в роли главного врага Бонда, все-таки не хватает. Мешает этому и не самый изобретательный экшн - еще один костыль, доставшийся фильму Фукунаги по наследству от серии.

Таким же костылем, хоть и талантливо реализованным, становится актер Давид Денсик в роли русского ученого (Господи, это словосочетание в контексте голливудского кино уже даже больно произносить) Валдо Обручева. Смутит кого-то и излишне простая победа Бонда и Ко над классическими силами зла этой вселенной - криминальной организацией "Спектр" и ее руководителем.

Видео: Трейлер фильма "Не время умирать"

Оживает "Не время умирать", простите за каламбур, ближе к финалу, когда вместе с проблесками его достоинств цельнее становится и начатая еще в конце прошлого фильма тема ухода Бонда на заслуженную пенсию.

Впрочем, и такой конец открывает перед зрителями поле для очередных спекуляций, на этот раз - насчет нового исполнителя роли Бонда - Дэниел Крейг, игравший персонажа на протяжении 15 лет, наконец окончательно с ним распрощался. В инфопространстве прозвучали уже имена нескольких потенциальных кандидатов на новую ипостась самого известного британского разведчика, среди которых и Том Харди, и Идрис Эльба, и даже упомянутая уже Лашана Линч.

Станет или не станет новым агентом 007 чернокожая женщина, по сути, мало что меняет. James Bond will return, как говорится. Что бы ни случилось.

Оценка: 3 из 5

Вердикт: "Не время умирать" стал не самым впечатляющим продолжением фильмов "Координаты "Скайфолл" и "Спектр", а продюсерам серии об агенте 007 все-таки не стоит бояться настоящих авторов за рулем своей дорогостоящей франшизы. В противном случае ничего экстраординарного от будущих фильмов бондианы мы так и не дождемся.


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