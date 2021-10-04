"Не время умирать": Джеймс Бонд уходит на пенсию. Кто займет его место?

Замену пришлось искать срочно, и ею стал Кэри Дзедзи Фукунага, наиболее запомнившийся режиссурой первого сезона "Настоящего детектива". Тех вольностей, которыми продюсеры одарили Мендеса и которых, вероятно, требовал Бойл, Фукунаге, разумеется, не позволили, и тот в "Не время умирать" разделил участь рядовых постановщиков серии - неприметного ремесленника-функционера на службе крупной студии. Он же, кстати, стал первым не британцем, которому доверили постановку нового фильма серии. Интересен и выбор Фиби Уоллер-Бридж - создательницы грустно-комедийного сериала "Дрянь" - в качестве соавтора сценария. За все фирменные "батины" шутки в новом Бонде, вероятно, стоит благодарить именно ее.

В "Не время умирать" вернулись классические персонажи бондианы - Мисс Манипенни (Наоми Харрис) и М (Рэйф Файнс) ФОТО: SCANPIX

Но это не единственное, чем "Не время умирать" выделяется на фоне остальных фильмов франшизы. И речь не только о прозаических "рекордах" (25-й фильм про Бонда стал и самым дорогостоящим, и самым длинным - 2 часа 43 минуты - фильмом в серии), а о вещах более принципиальных.

Так, Бонд впервые предстает перед нами не роковым красавцем - смельчаком и мужланом, но - стареющим травмированным мужчиной с израненными телом и духом. Дальше больше - агент 007 впервые (по крайней мере за долгие года) примеряет на себе непривычную роль мужа и (!!!) отца. Причиной тому - вероятно, современные тенденции, в том числе движение MeToo, после рождения которого герой-любовник, без разбора затягивающий партнерш в постель, выглядит как минимум неуместно.

Мало того, впервые в истории серии не самый политкорректный титул "девушки Бонда" второй раз достается одному и тому же персонажу - Мадлен в исполнении Леи Сейду, что ранее просто не представлялось возможным. Да, в фильме промелькнет, оставив незабываемое впечатление, небесной красоты Ана де Армас в обворожительном открытом платье, но даже ей не удастся сломить целомудрие обновленного Бонда.

Дэниел Крейг и Ана де Армас в фильме "Не время умирать" ФОТО: SCANPIX

Меняющийся с течением времени мир - как внешний, так и внутренний - вообще стал главным образом фильма бондианы, что видно уже из названия. И проявляется эта тема разными способами.

В том числе - рокировкой, переменой мест слагаемых, сменой архетипов, призваний и ролей. Франшиза про Бонда - не столько кино, сколько дух времени, отражающий эпоху (иногда, впрочем, застревающий в традициях эпох ушедших). Так, носителем лихой придурковатости бондианы 90-х, редко когда выходившей за рамки не отягощенного особым вкусом шпионского боевика (снова недобро подмигиваем Пирсу Броснану), в "Не время умирать" становится героиня Номи (Лашана Линч) - новый агент МИ-6, подло присвоившая себе легендарный позывной "007". Герои самоотверженно повторяют, что это всего лишь цифры, но на практике устраивают за три заветных символа настоящую войну.

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