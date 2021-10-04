"Не время умирать": Джеймс Бонд уходит на пенсию. Кто займет его место?

На экранах Латвии - долгожданный, юбилейный, 25-й фильм бесконечной бондианы "Не время умирать". Вокруг фильма блуждали как опасения, так и спекуляции и скандалы, но автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает о нем главное.
Легендарный агент британской разведки с позывным 007, Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), оставил службу в МИ-6 и живет с возлюбленной Мадлен Суонн (Леа Сейду). Однако, шпионский мир не отпускает так просто, и очень скоро в жизнь героев, круша все на своем пути, врываются призраки прошлого, во главе которых - демонический Люцифер Сафин (Рами Малек), стремящийся заполучить секретную разработку британской разведки - новое сверхточное оружие убийства, которое в его руках может стать опаснее ядерной бомбы.
Кажется, с прошлым покончено - головокружительная интрига постоянных продюсеров бондианы Барбары Брокколли и Майкла Уилсона с оскароносным режиссером Сэмом Мендесом ушла в прошлое, и о ней остается лишь вспоминать. С благодарностью, разумеется, ведь предыдущие два фильма серии - "007: Координаты "Скайфолл" (2012) и "007: Спектр" (2015) - стали не только сверхуспешными блокбастерами, но и примером самых качественных и киношно-изысканных представителей серии, составив жесткий противовес в основном неудачным фильмам с Пирсом Броснаном (первые две картины с Дэниелом Крейгом были все-таки не столь впечатляющи).
Назначения нового режиссера ожидали с не меньшим интересом, чем обычно ожидают утверждения нового исполнителя роли самого Бонда. Кандидатура Мендеса отпала сама собой - постановщик не горел желанием заниматься даже "Спектром" - а среди кандидатов звучали имена Кристофера Нолана, Дени Вильнева и такого же оскароносца Дэнни Бойла ("На игле", "Миллионер из трущоб"). Именно он и был утвержден на проект, однако буквально за пару месяцев до начала съемок выбыл из него по причинам "творческих разногласий".
Замену пришлось искать срочно, и ею стал Кэри Дзедзи Фукунага, наиболее запомнившийся режиссурой первого сезона "Настоящего детектива". Тех вольностей, которыми продюсеры одарили Мендеса и которых, вероятно, требовал Бойл, Фукунаге, разумеется, не позволили, и тот в "Не время умирать" разделил участь рядовых постановщиков серии - неприметного ремесленника-функционера на службе крупной студии. Он же, кстати, стал первым не британцем, которому доверили постановку нового фильма серии. Интересен и выбор Фиби Уоллер-Бридж - создательницы грустно-комедийного сериала "Дрянь" - в качестве соавтора сценария. За все фирменные "батины" шутки в новом Бонде, вероятно, стоит благодарить именно ее.
Но это не единственное, чем "Не время умирать" выделяется на фоне остальных фильмов франшизы. И речь не только о прозаических "рекордах" (25-й фильм про Бонда стал и самым дорогостоящим, и самым длинным - 2 часа 43 минуты - фильмом в серии), а о вещах более принципиальных.
Так, Бонд впервые предстает перед нами не роковым красавцем - смельчаком и мужланом, но - стареющим травмированным мужчиной с израненными телом и духом. Дальше больше - агент 007 впервые (по крайней мере за долгие года) примеряет на себе непривычную роль мужа и (!!!) отца. Причиной тому - вероятно, современные тенденции, в том числе движение MeToo, после рождения которого герой-любовник, без разбора затягивающий партнерш в постель, выглядит как минимум неуместно.
Мало того, впервые в истории серии не самый политкорректный титул "девушки Бонда" второй раз достается одному и тому же персонажу - Мадлен в исполнении Леи Сейду, что ранее просто не представлялось возможным. Да, в фильме промелькнет, оставив незабываемое впечатление, небесной красоты Ана де Армас в обворожительном открытом платье, но даже ей не удастся сломить целомудрие обновленного Бонда.
Меняющийся с течением времени мир - как внешний, так и внутренний - вообще стал главным образом фильма бондианы, что видно уже из названия. И проявляется эта тема разными способами.
В том числе - рокировкой, переменой мест слагаемых, сменой архетипов, призваний и ролей. Франшиза про Бонда - не столько кино, сколько дух времени, отражающий эпоху (иногда, впрочем, застревающий в традициях эпох ушедших). Так, носителем лихой придурковатости бондианы 90-х, редко когда выходившей за рамки не отягощенного особым вкусом шпионского боевика (снова недобро подмигиваем Пирсу Броснану), в "Не время умирать" становится героиня Номи (Лашана Линч) - новый агент МИ-6, подло присвоившая себе легендарный позывной "007". Герои самоотверженно повторяют, что это всего лишь цифры, но на практике устраивают за три заветных символа настоящую войну.
Вероятно, по причине несомненных нововведений несколько устаревшим на их фоне выглядит новый злодей Сафин в исполнении Рами Малека (именно он сыграл Фредди Меркьюри в недавней "Богемской рапсодии"), а харизмы бесспорно талантливого артиста, особенно на фоне мелькающего в одном из эпизодов (очень похожем на "Молчание ягнят") Кристофа Вальца в роли главного врага Бонда, все-таки не хватает. Мешает этому и не самый изобретательный экшн - еще один костыль, доставшийся фильму Фукунаги по наследству от серии.
Таким же костылем, хоть и талантливо реализованным, становится актер Давид Денсик в роли русского ученого (Господи, это словосочетание в контексте голливудского кино уже даже больно произносить) Валдо Обручева. Смутит кого-то и излишне простая победа Бонда и Ко над классическими силами зла этой вселенной - криминальной организацией "Спектр" и ее руководителем.
Видео: Трейлер фильма "Не время умирать"
Оживает "Не время умирать", простите за каламбур, ближе к финалу, когда вместе с проблесками его достоинств цельнее становится и начатая еще в конце прошлого фильма тема ухода Бонда на заслуженную пенсию.
Впрочем, и такой конец открывает перед зрителями поле для очередных спекуляций, на этот раз - насчет нового исполнителя роли Бонда - Дэниел Крейг, игравший персонажа на протяжении 15 лет, наконец окончательно с ним распрощался. В инфопространстве прозвучали уже имена нескольких потенциальных кандидатов на новую ипостась самого известного британского разведчика, среди которых и Том Харди, и Идрис Эльба, и даже упомянутая уже Лашана Линч.
Станет или не станет новым агентом 007 чернокожая женщина, по сути, мало что меняет. James Bond will return, как говорится. Что бы ни случилось.
Оценка: 3 из 5
Вердикт: "Не время умирать" стал не самым впечатляющим продолжением фильмов "Координаты "Скайфолл" и "Спектр", а продюсерам серии об агенте 007 все-таки не стоит бояться настоящих авторов за рулем своей дорогостоящей франшизы. В противном случае ничего экстраординарного от будущих фильмов бондианы мы так и не дождемся.