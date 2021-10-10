Вс, 10.10.2021
Непривитые будут скапливаться в небольших продуктовых, где плохая вентиляция, что еще сильнее усугубит эпидемиологическую ситуацию Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
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Как получить вакцину в торговом центре, если туда без ковид-сертификата нельзя?

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Согласно решению Кабмина об объявлении в стране режима чрезвычайной ситуации, впредь лица без ковид-сертификата смогут посещать магазины лишь определенного типа. В связи с этим многие задались вопросом - как попасть на вакцинацию от коронавируса в торговом центре, если туда без сертификата не пускают? 

Как пояснили в отделе проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения, вакцинация в торговых центрах будет продолжена. 

"Было оценено расположение пунктов вакцинации в торговых центрах, при необходимости пункты вакцинации будут перенесены к выходам или на улицу, обеспечив вакцинацию в этих мобильных пунктах", - отметили там.

Добавим, что с пятницы в Латвии около некоторых пунктов вакцинации от Covid-19 наблюдается повышенная активность населения. Статистика входящих звонков на телефон для вакцинации 8989 также показывает, что более 50% звонков касаются первой прививки. В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача.

В течение следующей недели по всей Латвии откроются десять дополнительных центров вакцинации, пункты вакцинации в торговых центрах будут приспособлены к новым эпидемиологическим требованиям, а при необходимости будут организованы мобильные пункты вакцинации.


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