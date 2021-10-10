Как получить вакцину в торговом центре, если туда без ковид-сертификата нельзя?

Labdien! Vakcinācija tirdzniecības centros tiks turpināta. Ir izvērtēts vakcinācijas punktu novietojums tirdzniecības centros, nepieciešamības gadījumā vakcinācijas punkti tiks pārvietoti pie ieejām vai ārtelpās, nodrošinot vakcināciju mobilajos punktos. — Vakcinācija Latvijā (@VakcinacijaLV) October 9, 2021

Как пояснили в отделе проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения, вакцинация в торговых центрах будет продолжена.

"Было оценено расположение пунктов вакцинации в торговых центрах, при необходимости пункты вакцинации будут перенесены к выходам или на улицу, обеспечив вакцинацию в этих мобильных пунктах", - отметили там.

Добавим, что с пятницы в Латвии около некоторых пунктов вакцинации от Covid-19 наблюдается повышенная активность населения. Статистика входящих звонков на телефон для вакцинации 8989 также показывает, что более 50% звонков касаются первой прививки. В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача.