Так что с магазинами? Подробно рассказываем о правилах на время ЧС

С понедельника, 11 октября, и до 11 января 2022 года в Латвии вводится режим чрезвычайной ситуации. Самые большие вопросы в обществе вызвало регулирование торговли - в какие магазины впредь могут отправляться невакцинированные и непереболевшие коронавирусом, а в какие - нет? RUS TVNET изучил правила Минэкономики.
Ограничения для всех в выходные и праздничные дни
В течение следующих трех месяцев в выходные и праздничные дни запрещена торговля в торговых центрах площадью более 1500 квадратных метров и с более чем пятью торговыми точками.
Исключение - торговля товарами первой необходимости и хозяйственные услуги, а именно:
магазины товаров гигиены (70% ассортимента - товары гигиены);
места продажи телекоммуникационных товаров и услуг.
То есть в выходные и праздничные дни крупные торговые центры смогут продавать лишь эти товары.
"Зеленый" режим: торговля для вакцинированных и переболевших
В эпидемиологически безопасную среду, так называемый "зеленый" режим, допускаются лица с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании - это касается не только посетителей, но и персонала.
Но и в этом режиме есть ограничения - должны обеспечиваться 15 квадратных метров на посетителя, а также все обязаны носить маски для лица и соблюдать дистанцию в два метра.
"Красный режим": для тех, у кого нет ковид-сертификата
Покупатели без ковид-сертификата могут воспользоваться услугами торговли на улице. Маски обязательны и здесь.
В помещениях покупателям без ковид-сертификата могут предоставляться услуги только в следующих точках продажи предметов первой необходимости:
в продуктовых магазинах (70% ассортимента - продовольствие);
в аптеках, в том числе ветеринарных;
в магазинах оптики;
в зоомагазинах, торгующих кормами;
в местах торговли прессой;
в магазинах товаров гигиены (70% ассортимента - товары гигиены);
в местах продажи телекоммуникационных товаров и услуг;
на заправках.
В этих торговых точках поток посетителей без ковид-сертификатов должен быть полностью отделен от услуг, предоставляемых в эпидемиологически безопасной среде.
Помимо этого определено и максимальное количество посетителей, исходящее из требования обеспечить 25 квадратных метров на одного посетителя. Количество посетителей должно контролироваться с помощью корзин и тележек. Маски обязательны, как и дистанция в два метра друг от друга.
Дополнительные требования к торговцам
Дополнительные требования к владельцам торговых центров, а также операторам рынка таковы:
должно быть назначено ответственное лицо;
необходимо следить за тем, чтобы не было превышено разрешенное количество людей;
должна быть размещена информация о разрешенном количестве людей и ответственном лице;
торговые центры площадью более 7000 квадратных метров должны быть оснащены электронным счетчиком посещаемости;
поток посетителей в небезопасной среде должен быть полностью отделен от потока в безопасной среде;
Выдача товаров, приобретенных удаленно, в помещениях торговых точек, работающих в эпидемиологически небезопасной среде, должна быть организована, отделив от услуг, оказываемых в эпидемиологически безопасной среде, в том числе должен быть отдельный вход с улицы или же выдача товаров может производиться на улице.
Требования к торговле не распространяются на магазины в тюрьме.