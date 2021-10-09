Сб, 9.10.2021
Сейчас кризис - в самой тяжелой точке, в которой наша страна когда-либо была. Теперь время вакцинироваться - ждать нечего Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Так что с магазинами? Подробно рассказываем о правилах на время ЧС

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С понедельника, 11 октября, и до 11 января 2022 года в Латвии вводится режим чрезвычайной ситуации. Самые большие вопросы в обществе вызвало регулирование торговли - в какие магазины впредь могут отправляться невакцинированные и непереболевшие коронавирусом, а в какие - нет? RUS TVNET изучил правила Минэкономики.

Ограничения для всех в выходные и праздничные дни 

В течение следующих трех месяцев в выходные и праздничные дни запрещена торговля в торговых центрах площадью более 1500 квадратных метров и с более чем пятью торговыми точками.

Исключение - торговля товарами первой необходимости и хозяйственные услуги, а именно:

  • продуктовые магазины (70% ассортимента - продовольствие);
  • аптеки, в том числе ветеринарные;
  • магазины оптики;
  • зоомагазины, торгующие кормами;
  • места торговли прессой;
  • магазины товаров гигиены (70% ассортимента - товары гигиены);
  • места продажи телекоммуникационных товаров и услуг.

То есть в выходные и праздничные дни крупные торговые центры смогут продавать лишь эти товары.  

ФОТО: Министерство экономики

"Зеленый" режим: торговля для вакцинированных и переболевших 

В эпидемиологически безопасную среду, так называемый "зеленый" режим, допускаются лица с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании - это касается не только посетителей, но и персонала.

Но и в этом режиме есть ограничения - должны обеспечиваться 15 квадратных метров на посетителя, а также все обязаны носить маски для лица и соблюдать дистанцию в два метра.

ФОТО: Министерство экономики

"Красный режим": для тех, у кого нет ковид-сертификата 

Покупатели без ковид-сертификата могут воспользоваться услугами торговли на улице. Маски обязательны и здесь.

ФОТО: Министерство экономики

В помещениях покупателям без ковид-сертификата могут предоставляться услуги только в следующих точках продажи предметов первой необходимости:

  • в продуктовых магазинах (70% ассортимента - продовольствие);
  • в аптеках, в том числе ветеринарных;
  • в магазинах оптики;
  • в зоомагазинах, торгующих кормами;
  • в местах торговли прессой;
  • в магазинах товаров гигиены (70% ассортимента - товары гигиены);
  • в местах продажи телекоммуникационных товаров и услуг;
  • на заправках.
ФОТО: Министерство экономики

В этих торговых точках поток посетителей без ковид-сертификатов должен быть полностью отделен от услуг, предоставляемых в эпидемиологически безопасной среде.

Помимо этого определено и максимальное количество посетителей, исходящее из требования обеспечить 25 квадратных метров на одного посетителя. Количество посетителей должно контролироваться с помощью корзин и тележек. Маски обязательны, как и дистанция в два метра друг от друга. 

Дополнительные требования к торговцам

Дополнительные требования к владельцам торговых центров, а также операторам рынка таковы:

  • должно быть назначено ответственное лицо;
  • необходимо следить за тем, чтобы не было превышено разрешенное количество людей;
  • должна быть размещена информация о разрешенном количестве людей и ответственном лице;
  • торговые центры площадью более 7000 квадратных метров должны быть оснащены электронным счетчиком посещаемости;
  • поток посетителей в небезопасной среде должен быть полностью отделен от потока в безопасной среде;
  • Выдача товаров, приобретенных удаленно, в помещениях торговых точек, работающих в эпидемиологически небезопасной среде, должна быть организована, отделив от услуг, оказываемых в эпидемиологически безопасной среде, в том числе должен быть отдельный вход с улицы или же выдача товаров может производиться на улице.

Требования к торговле не распространяются на магазины в тюрьме.


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