Так что с магазинами? Подробно рассказываем о правилах на время ЧС

Ограничения для всех в выходные и праздничные дни

В течение следующих трех месяцев в выходные и праздничные дни запрещена торговля в торговых центрах площадью более 1500 квадратных метров и с более чем пятью торговыми точками.

Исключение - торговля товарами первой необходимости и хозяйственные услуги, а именно:

продуктовые магазины (70% ассортимента - продовольствие);

аптеки, в том числе ветеринарные;

магазины оптики;

зоомагазины, торгующие кормами;

места торговли прессой;

магазины товаров гигиены (70% ассортимента - товары гигиены);

места продажи телекоммуникационных товаров и услуг.

То есть в выходные и праздничные дни крупные торговые центры смогут продавать лишь эти товары.

ФОТО: Министерство экономики

"Зеленый" режим: торговля для вакцинированных и переболевших

В эпидемиологически безопасную среду, так называемый "зеленый" режим, допускаются лица с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании - это касается не только посетителей, но и персонала.

Но и в этом режиме есть ограничения - должны обеспечиваться 15 квадратных метров на посетителя, а также все обязаны носить маски для лица и соблюдать дистанцию в два метра.

ФОТО: Министерство экономики

"Красный режим": для тех, у кого нет ковид-сертификата

Покупатели без ковид-сертификата могут воспользоваться услугами торговли на улице. Маски обязательны и здесь.

ФОТО: Министерство экономики

В помещениях покупателям без ковид-сертификата могут предоставляться услуги только в следующих точках продажи предметов первой необходимости:

в продуктовых магазинах (70% ассортимента - продовольствие);

в аптеках, в том числе ветеринарных;

в магазинах оптики;

в зоомагазинах, торгующих кормами;

в местах торговли прессой;

в магазинах товаров гигиены (70% ассортимента - товары гигиены);

в местах продажи телекоммуникационных товаров и услуг;

на заправках.

ФОТО: Министерство экономики

В этих торговых точках поток посетителей без ковид-сертификатов должен быть полностью отделен от услуг, предоставляемых в эпидемиологически безопасной среде.

Помимо этого определено и максимальное количество посетителей, исходящее из требования обеспечить 25 квадратных метров на одного посетителя. Количество посетителей должно контролироваться с помощью корзин и тележек. Маски обязательны, как и дистанция в два метра друг от друга.

Дополнительные требования к торговцам

Дополнительные требования к владельцам торговых центров, а также операторам рынка таковы:

должно быть назначено ответственное лицо;

необходимо следить за тем, чтобы не было превышено разрешенное количество людей;

должна быть размещена информация о разрешенном количестве людей и ответственном лице;

торговые центры площадью более 7000 квадратных метров должны быть оснащены электронным счетчиком посещаемости;

поток посетителей в небезопасной среде должен быть полностью отделен от потока в безопасной среде;

Выдача товаров, приобретенных удаленно, в помещениях торговых точек, работающих в эпидемиологически небезопасной среде, должна быть организована, отделив от услуг, оказываемых в эпидемиологически безопасной среде, в том числе должен быть отдельный вход с улицы или же выдача товаров может производиться на улице.