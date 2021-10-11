В Латвии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Он продлится три месяца
В Латвии на три месяца объявлен режим чрезвычайной ситуации со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений. Режим ЧС вступил в силу в понедельник, 11 октября.
В Латвии на три месяца объявлен режим чрезвычайной ситуации со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений. Режим ЧС вступил в силу в понедельник, 11 октября.
Предусмотрено, что людям, которые не были вакцинированы против Covid-19 или не переболели им, разрешено делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и запрещено посещать, например, торговые центры. Также решено ограничить и вакцинированных лиц - например, на мероприятиях, проходящих в "зеленом" режиме, будут установлены дополнительные эпидемиологические требования безопасности, то есть необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.
Магазины, которые могут посещать и лица без ковид-сертификата - это продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места продажи прессы, магазины гигиенических товаров, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. Эти места должны будут предоставить площадь по 25 квадратных метров на одного посетителя.
В свою очередь, работая в безопасном режиме, нужно обеспечивать 15 квадратных метров на одного посетителя.
В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов, прессы, магазины гигиенических товаров и телекоммуникационные магазины. Также будут доступны поставщики услуг, такие как ремонт обуви и химчистка.
Все, для кого это возможно, как в государственном, так и в частном секторе, должны работать удаленно.
Школы и после объявления чрезвычайного положения продолжат работать очно, но маски должны носить все учащиеся, а количество занятий по интересам будет значительно сокращено. Внеучебные мероприятия, такие как экскурсии, посещение музеев, во время чрезвычайного положения запрещены.
Во время чрезвычайного положения культурные мероприятия будут проводиться с меньшим количеством посетителей - 60% вместимости.
Сокращено время работы заведений общественного питания и других мест оказания услуг
До 11 января следующего года заведения общепита, развлекательные, культурные заведения и церкви могут работать не ранее чем с 6 и не позже чем до 21 часа, предусматривает распоряжение об объявлении чрезвычайного положения, утвержденное Кабинетом Министров на прошлой неделе.
Это ограничение не распространяется на места, где еда продается навынос, и на терминалы международного аэропорта "Рига".
Ранее указанные места могли начинать работу не ранее 6 часов утра и заканчивать не позднее 24 часов.
Услуги общественного питания могут оказываться только в эпидемиологически безопасной среде при условии, что за одним столом находится не более четырех человек, но при этом между столами должно быть расстояние не менее трех метров, если между ними нет перегородки.