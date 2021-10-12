Сотрудник Госинспекции труда Мамыкин поддерживает дезинформацию на своем личном YouTube-канале

На вопрос, не противоречит ли контент канала ценностям Государственной инспекции труда и этическому кодексу, одним из пунктов которого является нейтралитет, Мамыкин ответил письменно, заявив, что он соблюдает положения Кодекса этики.

Ренарс Лусис, начальник Государственной инспекции труда, сказал в телефонном разговоре, что ему сообщили о канале сотрудника на YouTube, но он отделяет то, кем является Мамыкин как человек и чем он занимается как сотрудник Государственной инспекции труда, потому что это две разные вещи.

В свою очередь, министр благосостояния Гатис Эглитис, под руководством которого находится Государственная инспекция труда, подчеркнул, что данная ситуация обсуждалась с руководством инспекции и будет учтена, но он не видит необходимости в радикальных действиях.

Оценивая ситуацию с этической точки зрения, профессор Анда Рожукалне из Рижского университета им. Страдиня пояснила, что работодателю определенно стоит обсудить с работником как возможный ущерб репутации учреждения, так и то, как распространение дезинформации может повлиять на качество работы и коммуникацию.