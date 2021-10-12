Ср, 13.10.2021
Самоуправление будет работать так, чтобы вакцинированные жители ощущали новые ограничения как можно меньше. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Сотрудник Госинспекции труда Мамыкин поддерживает дезинформацию на своем личном YouTube-канале

Андрей Мамыкин ФОТО: Zane Bitere/LETA

В дополнение к своим прямым обязанностям в Государственной инспекции труда, досуг бывшего журналиста и депутата Европарламента Андрея Мамыкина можно также посмотреть на YouTube-канале Mamikins.tv. Недавно он взял интервью у Марины Корнатовской, бывшего фельдшера Восточной больницы, передав сообщение, которое подкрепляет и поддерживает ранее распространенную ею дезинформацию, сообщает передача Panorāma на LTV.

На вопрос, не противоречит ли контент канала ценностям Государственной инспекции труда и этическому кодексу, одним из пунктов которого является нейтралитет, Мамыкин ответил письменно, заявив, что он соблюдает положения Кодекса этики.

Ренарс Лусис, начальник Государственной инспекции труда, сказал в телефонном разговоре, что ему сообщили о канале сотрудника на YouTube, но он отделяет то, кем является Мамыкин как человек и чем он занимается как сотрудник Государственной инспекции труда, потому что это две разные вещи.

В свою очередь, министр благосостояния Гатис Эглитис, под руководством которого находится Государственная инспекция труда, подчеркнул, что данная ситуация обсуждалась с руководством инспекции и будет учтена, но он не видит необходимости в радикальных действиях. 

Оценивая ситуацию с этической точки зрения, профессор Анда Рожукалне из Рижского университета им. Страдиня пояснила, что работодателю определенно стоит обсудить с работником как возможный ущерб репутации учреждения, так и то, как распространение дезинформации может повлиять на качество работы и коммуникацию. 

Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке


НАВЕРХ
Back