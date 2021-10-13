Дело Габби Петито: названа причина смерти девушки

20 сентября - в день, когда были найдены ее останки в природном парке Вайоминга, - она уже как 3-4 недели была мертва, подтвердил медицинский эксперт Брент Блю. Ранее в соцсетях писали, что девушка была беременна, однако специалист опроверг эту информацию.

Блю не раскрыл все детали экспертизы и не сказал, было ли ее тело погребено или же лежало на поверхности и показали ли анализы наличие наркотических веществ. Кроме того, пока что широкой публике не сообщается, были ли обнаружены на теле Петито другие следы насилия и была ли она убита там, где было найдено ее тело. Блю также не раскрыл, использовалось ли для убийства девушки какое-то орудие.

Доктор сначала не высказывал предположения относительно того, считает ли он жениха убитой девушки, Брайана Лондри, виновным в ее смерти.

Позднее он обмолвился, что, по его мнению, Габби - "жертва домашнего насилия".

Фото: Поиски Габби Петито

Дело Габби Петито

В начале сентября 23-летний американец Брайан Лондри в одиночестве вернулся домой из поездки со своей давней подругой Габриэль "Габби" Петито. В течение двух недель он продолжал жить привычной жизнью, проведя даже несколько дней в кемпинге со своей семьей, но после этого его больше не видели. Вскоре в Вайоминге были найдены останки молодой женщины.

Телеканал CNN собрал информацию о том, чем Лондри занимался дома во Флориде на протяжении последних дух недель, когда его невеста считалась пропавшей без вести.

Петито и Лондри в начале июля на автодоме Ford Transit начали путешествие из Лонг-Айленда по природным паркам США. Поездка должна была закончиться в Орегоне к концу октября. Но 1 сентября Лондри вернулся в Нортпорт, штат Флорида, где живет его семья, в одиночку. Согласно федеральным обвинениям, Лондри с 30 августа по 1 сентября использовал не принадлежавшую ему дебетовую карту, потратив в общей сложности более 1000 долларов.

11 сентября семья Петито сообщила в полицию об исчезновении девушки. В тот вечер полиция Нортпорта посетила дом Лондри, но родственники "фактически только рассказали, как связаться с их адвокатом", - указал представитель правоохранительных органов Джош Тейлор.

Родители Лондри сообщили правоохранительным органам, что в последний раз видели сына 14 сентября, когда тот уехал в природный парк. Телефон, купленный десять дней назад, остался в родительском доме и сейчас находится в распоряжении ФБР.

В отношении Лондри выдан федеральный ордер на арест за незаконное использование банковской карты другого лица. Лондри не фигурирует в качестве подозреваемого в убийстве Петито, но все равно находится в розыске.