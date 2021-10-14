Певица Адель впервые за 6 лет выпустит новый альбом "30"

Альбом называется "30" по аналогии с предыдущими тремя альбомами Адель "19", "21" и "25" - все они назывались в честь ее возраста.

Вместе с обложкой нового альбома певица опубликовала пост, в котором объяснила, почему пропала со сцены на 6 лет и почему именно сейчас она готова вернуться, пишет Harper’s Bazaar.

Певица призналась, что после тяжелого развода с Саймоном Конекки она была подавлена и провела много ночей "рыдая".

Однако сейчас она чувствует себя спокойной, как никогда и снова готова радовать поклонников своей музыкой.

Как пишет издание PeolpleTalk, недавно Адель провела прямой эфир в Instagram, на котором рассказала о чем будет ее новый альбом:

"На чем будет основан мой следующий альбом? Развод, детка. Расторжение брака!".

Ранее фанаты певицы начали замечать рекламные щиты с числом "30".