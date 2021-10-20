Актер Сергей Безруков госпитализирован с Covid-19

"Я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного", - написал 48-летний артист. По его словам, он переносит болезнь в легкой форме и все "под контролем". Он также добавил, что теперь у него "наконец-то есть время отдохнуть и почитать".