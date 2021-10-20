Актер Сергей Безруков госпитализирован с Covid-19
Российский актер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков рассказал в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом и был госпитализирован.
Российский актер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков рассказал в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом и был госпитализирован.
"Я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного", - написал 48-летний артист. По его словам, он переносит болезнь в легкой форме и все "под контролем". Он также добавил, что теперь у него "наконец-то есть время отдохнуть и почитать".
Напомним, в июле этого года Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Для его супруги Анны Матисон это третий ребенок. Вместе с Сергеем они воспитывают пятилетнюю дочь Марию и двухлетнего Степана. У актера есть дети от предыдущих отношений: Александра и Иван.