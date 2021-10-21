Чт, 21.10.2021
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Янис Тимма и Анна Седокова рассказали о своем первом свидании

Янис Тимма и Анна Седокова ФОТО: Кадр из видео

Популярная певица Анна Седокова вместе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой стали гостями передачи издания GQ, где у спортсмена проверяли знания о его жене. 

В программе проверяется звездная пара - мужчина должен ответить на вопросы о любимой. Янису пришлось вспоминать имя бабушки певицы, а также сказать, как зовут ее отца. Тимма не сразу сообразил, что это можно сделать по отчеству Анны. Он отметил, что он - иностранец и у него нет отчества. 

Янису также следовало рассказать о том, как они с Анной познакомились и каким было их первое свидание. Тимма признался, что впервые встретил Анну в Москве в апреле 2019 года на открытии ее бара. На первом свидании они ходили в кино, а после гуляли по парку. 

Ранее Анна Седокова призналась своим подписчикам в Instagram, что не любит выставлять на показ их ссоры, хотя они есть в их семейной жизни.

Напомним, отношения Яниса и Анны начались, когда спортсмен состоял в браке с матерью своего сына Саной. В сентября 2020 года Тимма и Седокова поженились. 

Видео: Янис Тимма и Анна Седокова


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