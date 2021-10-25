Пьяный мужчина пытался поджечь двери здания Кабинета министров

Как сообщает агентство LETA, в субботу в 19 часов пьяный мужчина пришел к зданию правительства с канистрой с горючей жидкостью, которой облил двери здания и пытался их поджечь.
В свою очередь начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче Rīta panorāma заявил, что нарушений во время установленного несколько дней назад локдауна меньше, чем наблюдалось за тот же период времени в прошлом году.
Он признал, что это хорошая новость, но за ней следует плохая, так как по-прежнему есть люди, которые не принимают или не хотят принимать принятые в Латвии ограничения, так как по их мнению они к ним не относятся.
"Чаще всего эти нарушения связаны с пребыванием на улице в период времени с 20 до 5 часов, когда установлен комендантский час, нередко ловят людей и в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал Рукс, добавив, что серьезных нарушений запретов на собрания констатировано не было.