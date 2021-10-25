Пьяный мужчина пытался поджечь двери здания Кабинета министров

Как сообщает агентство LETA, в субботу в 19 часов пьяный мужчина пришел к зданию правительства с канистрой с горючей жидкостью, которой облил двери здания и пытался их поджечь.

В свою очередь начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче Rīta panorāma заявил, что нарушений во время установленного несколько дней назад локдауна меньше, чем наблюдалось за тот же период времени в прошлом году.

Он признал, что это хорошая новость, но за ней следует плохая, так как по-прежнему есть люди, которые не принимают или не хотят принимать принятые в Латвии ограничения, так как по их мнению они к ним не относятся.