Пн, 25.10.2021
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Янис Борданс, министр юстиции
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Пьяный мужчина пытался поджечь двери здания Кабинета министров

Табличка "Кабинет министров Латвийской Республики" ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вечером в субботу, 23 октября, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пытался поджечь двери здания Кабинета министров. Полиции удалось злоумышленника задержать, рассказал в интервью Латвийскому радио заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис.

Как сообщает агентство LETA, в субботу в 19 часов пьяный мужчина пришел к зданию правительства с канистрой с горючей жидкостью, которой облил двери здания и пытался их поджечь.

В свою очередь начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче Rīta panorāma заявил, что нарушений во время установленного несколько дней назад локдауна меньше, чем наблюдалось за тот же период времени в прошлом году.

Он признал, что это хорошая новость, но за ней следует плохая, так как по-прежнему есть люди, которые не принимают или не хотят принимать принятые в Латвии ограничения, так как по их мнению они к ним не относятся.

"Чаще всего эти нарушения связаны с пребыванием на улице в период времени с 20 до 5 часов, когда установлен комендантский час, нередко ловят людей и в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал Рукс, добавив, что серьезных нарушений запретов на собрания констатировано не было.


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