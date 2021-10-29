Любовь на кухне. Яна Медова о том, как не уставать во время готовки, творить и любить

Но на самом же деле это история не о жалости, а о любви - любви до кончиков пальцев.

"Mīlestība virtuvē/Любовь на кухне"

Именно муж Яны - первый, кто оценивает ее кулинарные эксперименты и поддерживает во всем ФОТО: Яна Медова

Да, название книги - сразу на двух языках, как и все ее содержимое, что в Латвии - смелый проект. Когда Яна только пришла в издательство, ее книгу хотели выпустить только на русском, но девушка была категорична. "У меня достаточно большое количество латышей, которые читают и слушают меня на русском, и они безумно счастливы, что выйдет что-то от меня и на латышском языке", - отмечает блогер.

Яна Медова - модный фуд-блогер и мама троих детей. В своем Instagram она затрагивает не только кулинарные темы, но и темы здоровых отношений, в том числе сексуальных. Ее блог очень личный, его не спутаешь с чьим-либо другим, оттого и выбор такого интимного названия: "Вот с таким вот немножко подтекстом. "Любовь на кухне" - о том, чтобы люди не только не уставали на кухне, но и получали там любовь в самых разных ее проявлениях".

О книге и вдохновении

В книге не найти стандартных блюд, но это совсем не означает, что они сложные. "Более 110 рецептов - из них примерно два или три блюда готовятся дольше 40 минут. Все остальное - в среднем 20-25 минут. Это те рецепты, когда ты приходишь домой после работы - ставишь в духовку, бросаешь на сковородку и можешь уйти в душ!" - рассказывает автор.

Акцент Яна сделала на cредиземноморской кухне, в частности - на итальянской, израильской и греческой. Так каждый точно найдет что-то для себя - на обед, романтический ужин или праздник. Более того, Яна - блогер из Латвии, а значит - найти ингредиенты для блюда не составит труда. Вот вы когда-нибудь пробовали сочетать бекон, финики и брокколи? А арбуз или клубнику с сыром фета? Яна сделала это за вас и заверяет - это "безумно вкусно!". Думать о том, как красиво подать блюдо, тоже не придется, просто потому что все рецепты проиллюстрированы.

А еще - это книга-подружка: тут не просто сухой кулинарный язык, здесь вы знакомитесь с Яной - она как бы сопровождает вас вовремя готовки. В прямом смысле каждый раздел содержит частичку ее души: "Допустим, завтраки - там будет буквально 3-4 строчки какого-то автобиографичного рассказа, и люди смогут сделать какой-то вывод и обо мне, сложить картину у себя в голове".

Более 100 рецептов - это немало. Откуда блогер берет вдохновение? "80% моих рецептов - это просто мои эксперименты на кухне", - делится Яна.

"В остальных случаях это Интернет и TikTok, кстати. Что-то взято оттуда. В TikTok они быстрые, современные. Я вижу рецепт, мне нравится, и думаю - "Ага, хорошо! Но этот продукт, допустим, американский - у нас не продается. Это, наверно, будет невкусно с тем, что я могу купить, надо же на что-то заменить". И начинается смена состава. И таким образом какой-то рецепт рождается", - рассказала фуд-блогер.