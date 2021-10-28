Кариньш созвал собрание коалиции и медицинских организаций

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, встреча назначена на завтра, 29 октября.
Сегодня премьер-министр встретился с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом ("Развитию/За!"), представителями Новой консервативной партии, Национального союза и партии "Развитию/За!", чтобы обсудить ситуацию в сфере здравоохранения и возможные решения.
По его мнению, Министерству здравоохранения вместе с представителями отрасли следует продолжать работу по увеличению охвата вакцинацией и обеспечению коек и необходимого персонала для пациентов с Covid-19.
Как сообщалось, Латвийское общество врачей (LĀB) потребовало отставки министра здравоохранения Павлютса.
После встречи с LĀB Кариньш сообщил, что напряжение между сектором здравоохранения и министром здравоохранения критическое. Он не раскрыл свою позицию в отношении отставки Павлютса, подчеркнув, что планирует провести консультации по этому вопросу с партнерами по коалиции.