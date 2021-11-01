Думпис: ограничения работают, ситуация в больницах по-прежнему трагичная

В передаче 900 sekundes Уга Думпис рассказал о ситуации в стране: "Резкий рост заболеваемости остановился, что хорошо. Это значит, что ограничения работают. Как это скажется на показателях госпитализации и смертности? Мы пока этого не знаем, но ожидаем роста количества пациентов в больницах".

Думпис сказал, что ситуация в больницах по-прежнему трагичная, так как больные Covid-19 лечатся в тех местах, которые для этого не предназначены.

Инфектолог сказал, что вирус распространяется больше всего в тех местах, где присутствуют и вакцинированные и невакцинированные. "Вакцинированные могут заразить невакцинированных, но риск инфицироваться значительно ниже. Пока будут невакцинированные, вирус будет быстро распространяться".