Думпис: ограничения работают, ситуация в больницах по-прежнему трагичная
Инфектолог Рижской Клинической университетской больницы Страдиня и профессор Латвийского университета Уга Думпис рассказал о ситуации в стране в передаче 900 sekundes.
Инфектолог Рижской Клинической университетской больницы Страдиня и профессор Латвийского университета Уга Думпис рассказал о ситуации в стране в передаче 900 sekundes.
В передаче 900 sekundes Уга Думпис рассказал о ситуации в стране: "Резкий рост заболеваемости остановился, что хорошо. Это значит, что ограничения работают. Как это скажется на показателях госпитализации и смертности? Мы пока этого не знаем, но ожидаем роста количества пациентов в больницах".
Думпис сказал, что ситуация в больницах по-прежнему трагичная, так как больные Covid-19 лечатся в тех местах, которые для этого не предназначены.
Инфектолог сказал, что вирус распространяется больше всего в тех местах, где присутствуют и вакцинированные и невакцинированные. "Вакцинированные могут заразить невакцинированных, но риск инфицироваться значительно ниже. Пока будут невакцинированные, вирус будет быстро распространяться".
Говоря о том, что сегодня возобновится очное обучение для 1-3-х классов, Думпис заявил: "Если детей регулярно тестировать, а больные дети не идут в школу, пользы от очного обучения больше, чем риска заболевания. Это признали многие страны мира. Именно маленьким детям нужно учиться в классе, поэтому риск оправдан. Конечно же, надо следить за развитием ситуации".