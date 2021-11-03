В Латвии продолжают искать людей, очередной список имен - из Украины. Помогите, если что-то знаете!

Новикова Зигмунда Гендриковича 1954-56 г. р. ищет двоюродный брат Сергей.

Матвееву Анастасию Анатольевну 1981-82 г. р. ищет сестра Оксана из России. "Знаю, что она тоже была в детдоме в городе Краслава. Сестренка, отзовись".

Константинова Леонида Петровича 1959 г. р., который может проживать в г. Олайне, ищет Ольга.

Тумашевич Валентину Константиновну, которая живет в Риге, ищет дочь Рубинта. "Может, у меня есть сестры, братья. Отзовитесь".

Тамару Кальнову (Мохнюк) 1958 г. р. ищет брат Павел.

Демченко Петра Ивановича ищет родственница Алена. "Ищу своего дядю".

Своего сослуживца Эдварда Звирбулиса 1970 г. р. ищет Михаил. "Вместе служили в Германии".

Лаукса Игоря Валерьевича ищут дети - Инга, Яна и Ричард.

Галину Ивановну Петрову 1963 г. р. и Людмилу Ивановну Петрову 1968 г. р. из г. Даугавпилс ищет двоюродный брат Георгий.

Шапкову (Мельник) Ларису Николаевну 1942 г. р. и ее семью ищет родственница Алла.

Крылову Зинаиду Петровну 1955 г. р. ищет подруга и одноклассница Наталья.

Малышеву Юлию Эдуардовну 1974-75 г. р. ищет племянница Ирина.

Лукина Ингмара Ивановича 1970 г. р. ищет сводный брат Олег.

Колосовскую Викторию Иосифовну 1936-40 г. р. ищет сын Александр. "Попал в детдом, был усыновлен".

Савку Василия Ивановича 1960 г. р. ищет родной брат Владимир.

Озолса Мариса Петерсовича 1960 г. р. ищет Лариса. "Учились вместе в Рижском электромеханическом техникуме".

Соломатину Оксану Александровну 1975 г. р. ищет родственница Нина.

Суслова Владимира 1930 г. р. и его семью ищет родственница Марите.

Свою двоюродною сестру Осе Индру Юрьевну 1972-73 г. р. ищет Скайдрите.

Эдгар ищет своего дедушку Гунара Бауманиса 1939-42 г. р.

Валерия Грибовского 1952 г. р. из Юрмалы ищет друг Юрис.

Владимира Николаевича Артемьева 1962 г. р. ищет родственник Владимир. "Владимир Артемьев раньше проживал в Адажи".

Жучкову Людмилу Григорьевну 1943-47 г. р. и ее семью ищет родственница Нина.

Оксану Клеветову 1960-62 г. р. из г. Айзкраукле ищет тетя Ольга.

Сергея Яфонова 1953 г. р. и Валерия Игнатенко 1963 г. р. ищет Ольга.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.