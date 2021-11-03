На хэллоуинской вечеринке в стиле "Игры в кальмара" погибли восемь человек

Трагический инцидент произошел в одном из клубов панамского города Санта-Ана, где во время вечеринки произошла перестрелка между двумя конкурирующими бандами. Всего были застрелены пять человек, семь посетителей ночного клуба получили ранения. Позднее еще три тела полицейские обнаружили на мусорной свалке неподалеку.

Человек, начавший стрельбу, скончался на месте происшествия. Еще четверо стрелков умерли позднее в больнице. Сотрудники панамской полиции задержали двоих человек, в том числе брата одного из убитых. У него было обнаружено огнестрельное оружие.

"Игра в кальмара" - южнокорейский сериал, вышедший на стриминговой платформе Netflix. Его сюжет повествует о группе людей, участвующих в смертельной игре, в которой главный приз - большая сумма денег.