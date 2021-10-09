Все обсуждают "Игру в кальмара". Это правда крутой сериал? Спойлер: не совсем

"Олдбой" (2003), реж. Пак Чхан-ук ФОТО: Скриншот из видео

Не меньшей, хоть и менее изысканной жестокостью отличается главная новинка Netflix последних недель "Игра в кальмара", также из Южной Кореи. В самом начале она, впрочем напоминает вовсе не полные разнообразнейших зверств фильмы Пака, а, скорее, не менее нашумевших "Паразитов" Пон Джун-хо (в итоге, впрочем, тоже скатившихся в условную кровавость).

Первое, что указывает на это сходство - главный герой Сон Ки-хун - оболтус и игроман, живущий с матерью. Это неким образом дальневосточный вариант русского Ивана-дурака, который, хоть и дуб-дубом, но каким-то чудом умудряется выйти победителем из всех передряг. Не менее парадоксальным способом, впрочем, это никак не позволяет ему хоть как-то улучшить собственную жизнь и жизнь своих близких.

Как исконный идиот, он ведется на обман загадочного человека в метро, соблазнившего героя небольшим выигрышем в детскую игру и, будучи азартным игроком, соглашается на второй этап. Таким незатейливым образом Ги-хун (первый слог в корейском означает фамилию) и становится участником смертельной игры на выбывание.

ФОТО: SCANPIX

Как раз здесь проясняется первая особенность, делающая "Игру" чем-то бóльшим, чем просто любопытной экзотической вещицей - за первую же серию жанровая принадлежность сериала делает сальто-мортале, превращаясь из трагикомедии в полноценный хоррор, а после в… Впрочем, сами все увидите - плохи американские горки, что лишь с одним головокружительным поворотом.

Самое простое в разговоре об "Игре в кальмара" - замечать его явные референсы, коих во время просмотра наберется на приличный островок в океане. От первых приходящих на ум - "Королевская битва" и "Пила", через менее известные "Хостел" и российский "Колл-центр", более изящный "Куб", до тяжелой артиллерии вроде "Повелителя мух".

Канадский "Куб" (1997), реж. Винченцо Натали. Группа незнакомцев просыпается в гигантском сооружении из множества кубических комнат, некоторые из которых снабжены смертельными ловушками. "Куб" стал знаковым фильмом этого жанра и, несомненно - источником вдохновения для авторов "Игры в кальмара" ФОТО: Скриншот из видео

Однако такой подход ложен и недостоин, более того - дискриминирует себя сам уже в самом начале истории - в конце первого и во втором эпизоде, когда происходит самый неожиданный поворот сериала, и вынужденным участникам смертельной игры предлагается… выйти из игры по принципу демократии. Совершенно верно - все герои, в случае проголосовавшего за это большинства (удивительной силы сцена), отправляются домой.

Но что еще мощнее - практически все игроки в итоге добровольно (!) возвращаются в Игру - рисковать жизнями, предавать и убивать самим ради баснословного богатства. Замотивировать настолько необыкновенный поворот не снилось ни "Пиле", ни чему угодно другому, и это повышает градус не только самой угрозы, но и серьезности произведения.

Вырезание фигурок из медовых сот - еще одно детское развлечение, превратившееся в "Игре в кальмара" в массовую казнь. Известно о нескольких заведениях общепита в Корее и Сингапуре, организовавших конкурсы по мотивам этой игры ФОТО: SCANPIX

Суть самой Игры - извращенных версий традиционных развлечений корейских детей - разумеется, становится метафорой Игры жизни (не случайно главный герой сам любитель скачек на ипподроме), что проявляет как достоинство, так и подлость каждого игрока, которого случайное везение может сделать обладателем джек-пота, а невезение - покойником.