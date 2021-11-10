Ср, 10.11.2021
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"Миллион лет прошло, а ты все шмотки делишь": Анастасия Решетова ответила на шутку Тимати

Российская модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались больше года назад. Звезды не называли причины расставания, хотя девушка поделилась некоторыми подробностями жизни с рэпером в своем монологе.

Звезды продолжают общаться ради общего сына Ратмира. Они часто комментируют фотографии друг друга в Instagram. Накануне Решетова поделилась видео, на котором она позирует в длинном платье с глубоким декольте и шубе. 

В комментариях к видео Тимати написал, что девушка позировала в его вещи. "Шубу мою оставь на ресепшене, и так на пляж ходить не в чем", - пошутил рэпер.

Однако Решетова не оценила шутку и ответила: "Миллион лет прошло, а ты все шмотки делишь".

Напомним, что Тимати и Анастасия находились в отношениях более шести лет. Осенью 2019-го на свет появился сын пары, и тогда казалось, что дело идет к свадьбе. Однако спустя год влюбленные расстались. Позднее в своем документальном фильме Решетова призналась, что их отношения были далеки от идеала.


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