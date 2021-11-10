"Миллион лет прошло, а ты все шмотки делишь": Анастасия Решетова ответила на шутку Тимати

Звезды продолжают общаться ради общего сына Ратмира. Они часто комментируют фотографии друг друга в Instagram. Накануне Решетова поделилась видео, на котором она позирует в длинном платье с глубоким декольте и шубе.
В комментариях к видео Тимати написал, что девушка позировала в его вещи. "Шубу мою оставь на ресепшене, и так на пляж ходить не в чем", - пошутил рэпер.
Напомним, что Тимати и Анастасия находились в отношениях более шести лет. Осенью 2019-го на свет появился сын пары, и тогда казалось, что дело идет к свадьбе. Однако спустя год влюбленные расстались. Позднее в своем документальном фильме Решетова призналась, что их отношения были далеки от идеала.