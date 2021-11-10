В следующем году в мире может образоваться дефицит шприцев. Угадаете почему?

Нехватка шприцев связана с кампанией вакцинации от Covid-19, в ходе которой во всем мире используется на миллиарды шприцев больше, чем обычно. Это приведет к огромному разрыву в мировых запасах шприцев.

Старший советник ВОЗ Лиза Хедман говорит, что мир скоро столкнется с нехваткой шприцев, если объемы их производства не увеличатся.

"Мы глубоко обеспокоены, что скоро возникнет нехватка шприцев для вакцин. Это может привести к серьезным проблемам, к примеру, к замедлению вакцинации. В зависимости от уровня вакцинации нехватка шприцев может составлять от 1 до 2 миллиардов штук", - сказала Хедман AFP.

Во всем мире уже использовано более 7,25 миллиарда доз вакцин. Это почти вдвое превышает общее количество всех вакцин, использованных в прошлом году.