Ср, 10.11.2021
Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не встанем. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

В следующем году в мире может образоваться дефицит шприцев. Угадаете почему?

ФОТО: Unsplash

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что к 2022 году во всем мире может возникнуть нехватка до двух миллиардов шприцев. Если производство шприцев не увеличится, темпы вакцинации окажутся под угрозой.

Нехватка шприцев связана с кампанией вакцинации от Covid-19, в ходе которой во всем мире используется на миллиарды шприцев больше, чем обычно. Это приведет к огромному разрыву в мировых запасах шприцев.

Старший советник ВОЗ Лиза Хедман говорит, что мир скоро столкнется с нехваткой шприцев, если объемы их производства не увеличатся.

"Мы глубоко обеспокоены, что скоро возникнет нехватка шприцев для вакцин. Это может привести к серьезным проблемам, к примеру, к замедлению вакцинации. В зависимости от уровня вакцинации нехватка шприцев может составлять от 1 до 2 миллиардов штук", - сказала Хедман AFP.

Во всем мире уже использовано более 7,25 миллиарда доз вакцин. Это почти вдвое превышает общее количество всех вакцин, использованных в прошлом году.

Недостаток шприцев может также привести к тому, что в некоторых частях мира они будут использоваться более одного раза.


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