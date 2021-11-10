Ср, 10.11.2021
Мы должны продолжать жить, работать и вести себя ответственно, чтобы общими усилиями не допустить ситуации, когда вновь стремительно и неконтролируемо растет заболеваемость. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

На Netflix выйдет российский сериал с Александром Петровым в главной роли

ФОТО: EPA/Scanpix

Netflix сообщил о запуске нового российского проекта - сериала в жанре психологической драмы с Александром Петровым в главной роли, пишет "Медуза".

Название и дата премьеры проекта пока не разглашаются. Режиссером станет Эдуард Оганесян, ранее снявший сериал "Чики". Продюсировать сериал будут кинокомпании "Водород" и "Манки стайл", а также Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Алина Тяжлова и Мила Розанова.

Как сообщается в пресс-релизе Netflix, сериал расскажет "историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой".

Сериал Эдуарда Оганесяна станет вторым оригинальным российским проектом Netflix. В мае Netflix объявил о начале съемок первого оригинального российского сериала. Им стал сериал "Анна К." - современная версия "Анны Карениной" по роману Л. Н. Толстого, главную роль в которой сыграет Светлана Ходченкова. 


НАВЕРХ
Back