На Netflix выйдет российский сериал с Александром Петровым в главной роли

Название и дата премьеры проекта пока не разглашаются. Режиссером станет Эдуард Оганесян, ранее снявший сериал "Чики". Продюсировать сериал будут кинокомпании "Водород" и "Манки стайл", а также Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Алина Тяжлова и Мила Розанова.

Как сообщается в пресс-релизе Netflix, сериал расскажет "историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой".