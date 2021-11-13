"На это есть две причины": лидер РСЛ о том, почему среди русских больше "антиваксеров"

По его словам, во многом виноват тот факт, что русскоязычные жители Латвии больше не доверяют государству. Причем и российскому тоже.

"Есть две причины. Первая – русскоязычная часть общества чувствует большее разочарование в латвийском государстве. И в российском государстве, кстати. И поэтому усилия обоих государств, которые направлены на то, чтобы больше людей вакцинировалось, не достигают аудитории", - заявил Митрофанов.

"Раз мы ничего хорошего не видели в течение последних 30 лет от тех властей, которые виноваты, - и дальше идет перечисление: бедность, нищета, издевательство, дискриминация, угнетение и так далее. – Так мы им раньше не верили и сейчас не поверим".

"Среди русских такое разочарование, конечно, выше, чем среди латышей – по объективным причинам", - cчитает Митрофанов.

Кроме того, по мнению политика, в интернете намного больше "антипрививочных" материалов на русском языке, нежели тех, которые поддерживают вакцинацию. Особенно, если речь идет о частных материалах, а не официальных источниках информации.

"Второй момент связан с объемом информации в русскоязычном секторе интернета. Русский язык он второй после английского по количеству материалов, которые выложены. И количество этих материалов продолжает размножаться.

Если мы возьмем материалы, идущие от частных лиц, которым доверяют больше, чем государству, то в латышском интернете пропорция "за" и "против" вакцинации будет где-то один к трем. А в русскоязычной среде это соотношение будет где-то один к десяти.

И, исходя из общего объема русскоязычного интернета, на человека обрушивается такой объем негативной информации, с которым он не может справиться, не будучи обучен азам информационной гигиены", - сказал Митрофанов.