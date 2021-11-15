Троянский: В ближайшие месяцы в Латвии все либо вакцинируются, либо переболеют

С одной стороны, ясно, что, будь в Латвии более высокий охват вакцинацией, смертность не была бы настолько же высокой. Число пациентов в стационаре тоже бы было ниже. Эпидемиолог добавил, что, принимая во внимание слабый интерес латвийцев к вакцинации и от других заболеваний, стоит предположить, что люди в Латвии в целом не особо привыкли вакцинироваться. Он признал, что в последние недели значительно вырос охват вакцинацией сениоров, но над этим еще надо работать.

При оценке эффективности ограничений Троянский отметил, что, по его мнению, их стоило ввести раньше.

"Не буду говорить, кто за это в ответе, так как считаю, что в ответе все - и политики, и эксперты, и общество.

Политики должны были гораздо раньше сообщить о необходимости ограничений. Следует комбинировать вакцинацию с другими средствами", - заявил эксперт.

Он также добавил, что в отдельных странах повторно вводятся строгие ограничения и локдауны. Однако там, хотя болезнь и резко распространяется, показатели смертности в разы ниже латвийских. Это объясняется более широким охватом вакцинацией.

Чтобы избежать очередного локдауна, важно следовать тем ограничениям, которые в силе с сегодняшнего дня. Подсчеты свидетельствуют, что в период подобных ограничений ожидается стагнация - уровень заболеваемости будет равномерным. С ростом охвата вакцинацией число госпитализированных будет постепенно снижаться.

"Нет повода для оптимизма - по нашим подсчетам, к началу нового года в больницах будет около 600 человек. Это приведет к большому числу смертей", - добавил эксперт. Если люди не будут следовать ограничениям, к новому году в больницах будет около 900 человек,

предположил Троянский.

"Сейчас очень важно жестко контролировать ограничения, надо добиться того, чтобы люди наконец-то научились правильно надевать маску", - заявил эксперт.

Эпидемиолог признал, что охват вакцинацией, возросший в октябре, сильно повлияет на количество госпитализированных в ближайшие месяцы. Больше людей будут защищены от риска госпитализации. Удаленная работа тоже сильно повлияет, так как уже прошлая волна показала, что примерно 40% заболеваний случается на рабочем месте. Поэтому надо продолжать работать удаленно.

Троянский считает, что эффективность локдауна увеличилась с переводом средних школ на удаленное обучение. Также он допускает, что распространение вируса было вызвано активностью школьников во время каникул.

Троянский считает, что перед расширением круга жителей, которым необходима бустерная доза вакцины надо дождаться исследований, подтверждающих снижение иммунитета у определенных групп населения по прошествии, например, срока в восемь месяцев. Те группы, которым третья доза нужна на данный момент, определены на основании научных исследований. Если будут новые данные, поменяется и политика.