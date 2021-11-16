Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

"Рот человека в исчезновении популяции мамонтов критически важна. Мы изучили как ископаемые, так и древние образцы ДНК и использовали компьютерное моделирование для выявления конкретных видов человеческой деятельности и угроз, которые постепенно привели к такой ситуации", - сообщил ведущий ученый институт окружающей среды Университета Аделаиды Деймиен Фордхем.

Найденные ископаемые и ДНК указывают на то, что в отдельных регионах мира благодаря человеку, который использовал этих животных для добычи мяса, шкуры, костей и бивней, исчезновение мамонтов было ускорено на 4000 лет.

До сих пор в контексте вымирания популяции ученые говорили только о влиянии климатических перемен.

Изображение мамонта. 1915, Чарльз Роберт Найт ФОТО: Wikimedia Commons

Также было выяснено, что мамонты в арктическом климате могли выжить на несколько тысяч лет дольше, чем считалось ранее, главным образом, находясь в небольших загонах и на необжитых людьми территориях.

Изображение скелета Mammuthus primigenius fraasi, Национальный музей природы Штутгарта ФОТО: Wikimedia Commons

Исследователь древних ДНК Университета Аделаиды, профессор Джереми Остин сообщил, что мамонты являлись постоянными "жителями" Сибири на протяжении минимум 5000 лет.