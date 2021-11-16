Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

Ученые из Аделаиды и Копенгагена углубленно исследовали процесс вымирания мамонтов на протяжении 20 тысяч лет, пишет издание Science Daily. Они пришли к выводу, что именно осознанно совершенные действия людей, а не только климатические изменения, способствовали полному исчезновению этого вида животных с планеты.
"Рот человека в исчезновении популяции мамонтов критически важна. Мы изучили как ископаемые, так и древние образцы ДНК и использовали компьютерное моделирование для выявления конкретных видов человеческой деятельности и угроз, которые постепенно привели к такой ситуации", - сообщил ведущий ученый институт окружающей среды Университета Аделаиды Деймиен Фордхем.
Найденные ископаемые и ДНК указывают на то, что в отдельных регионах мира благодаря человеку, который использовал этих животных для добычи мяса, шкуры, костей и бивней, исчезновение мамонтов было ускорено на 4000 лет.
До сих пор в контексте вымирания популяции ученые говорили только о влиянии климатических перемен.
Также было выяснено, что мамонты в арктическом климате могли выжить на несколько тысяч лет дольше, чем считалось ранее, главным образом, находясь в небольших загонах и на необжитых людьми территориях.
Исследователь древних ДНК Университета Аделаиды, профессор Джереми Остин сообщил, что мамонты являлись постоянными "жителями" Сибири на протяжении минимум 5000 лет.
В свою очередь люди убивали этих животных не только в целях самозащиты, но и умыслом, влияя таким образом на дальнейшее развитие фауны Евразии.