Ср, 17.11.2021
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из рассказов мигрантов на белорусско-польской границе

Меркель и Лукашенко снова созвонились

Ангела Меркель и Александр Лукашенко ФОТО: Shutterstock

Президент Беларуси Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели уже второй телефонный разговор о ситуации на границе на этой неделе, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой Telegraм-канал "Пул первого".

Стороны договорились о "немедленных" переговорах с участием представителей Беларуси и ЕС, в рамках которых будет обсуждаться желание беженцев попасть в Германию.

"В ходе разговора до Лукашенко была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной", - пишет "Пул первого".

Напомним, Меркель и Лукашенко до этого созванивались 15 ноября и обсуждали миграционный кризис, в том числе и гуманитарную помощь находящимся на границе Беларуси и Польши мигрантов.

DW отмечает, что Евросоюз выделит 700 тыс. евро для помощи беженцам, застрявшим на границе Беларуси со странами ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии в среду.

200 тысяч евро из этой суммы будут направлены Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), которая поддержит Белорусский Красный Крест в предоставлении людям на границе немедленной помощи в виде продуктов питания, средств гигиены, одеял и наборов первой медицинской помощи.

Еще 500 тысяч евро будут направлены мигрантам через гуманитарные партнерские организации, с которыми ЕС состоит в контакте.


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