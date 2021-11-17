Меркель и Лукашенко снова созвонились

Стороны договорились о "немедленных" переговорах с участием представителей Беларуси и ЕС, в рамках которых будет обсуждаться желание беженцев попасть в Германию.

"В ходе разговора до Лукашенко была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной", - пишет "Пул первого".

Напомним, Меркель и Лукашенко до этого созванивались 15 ноября и обсуждали миграционный кризис, в том числе и гуманитарную помощь находящимся на границе Беларуси и Польши мигрантов.

DW отмечает, что Евросоюз выделит 700 тыс. евро для помощи беженцам, застрявшим на границе Беларуси со странами ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии в среду.

200 тысяч евро из этой суммы будут направлены Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), которая поддержит Белорусский Красный Крест в предоставлении людям на границе немедленной помощи в виде продуктов питания, средств гигиены, одеял и наборов первой медицинской помощи.