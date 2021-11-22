Побочный эффект времени пандемии - 2000 автобусов, полных масок и перчаток

Британское издание The Guardian сравнило, что такой объем мусора входит в более чем 2000 двухэтажных автобусов.

В ближайшие годы большая часть перчаток и упаковок совершенных во время пандемии покупок может попасть в воды вокруг Северного полюса.

Большая часть пластиковых изделий - 87,4% - использовались в больницах, 75% использовали домашние хозяйства. Упаковка и материалы тестирования составляют соответственно 4,7 и 0,3% отходов, свидетельствует опубликованное в ноябре этого года исследование Национальной научной академии США.

Видео: Где в мировом океане оседают пластиковые отходы?

Ученые смоделировали прогнозы по поводу того, сколько созданных во время пандемии отходов может попасть в океаны, и пришли к выводу, что они попадают туда по 369 крупнейшим рекам. По прогнозам,

в ближайшие годы этот океанский мусор будет выброшен на побережье, но большая часть останется лежать в глубинах океана.