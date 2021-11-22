В Детской больнице находятся три ребенка с острым Covid-19

Как сообщалось, в воскресенье в Латвии зарегистрировано 349 новых случаев Covid-19 и получены сообщения о смерти 17 человек с этим заболеванием, в том числе одного в возрасте 18 лет. Это второй случай смерти больного коронавирусом в этой возрастной группе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.