Пн, 22.11.2021
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Максим Попов, лидер и вокалист фолк-метал-группы Varang Nord

В Детской больнице находятся три ребенка с острым Covid-19

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В инфекционном отделении Детской клинической университетской больницы в настоящее время находятся трое пациентов с острым Covid-19, сообщила агентству LETA заведующая отделением коммуникации больницы Лига Анджане.

С одним из пациентов в больнице находится мать с подтвержденным Covid-19.

Анджане отметила, что Детская больница продолжает оказывать широкий спектр амбулаторных услуг, в то же время пациентам доступны дистанционные консультации специалистов больницы.

Как сообщалось, в воскресенье в Латвии зарегистрировано 349 новых случаев Covid-19 и получены сообщения о смерти 17 человек с этим заболеванием, в том числе одного в возрасте 18 лет. Это второй случай смерти больного коронавирусом в этой возрастной группе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.


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