В Детской больнице находятся три ребенка с острым Covid-19

С одним из пациентов в больнице находится мать с подтвержденным Covid-19.
Анджане отметила, что Детская больница продолжает оказывать широкий спектр амбулаторных услуг, в то же время пациентам доступны дистанционные консультации специалистов больницы.
Как сообщалось, в воскресенье в Латвии зарегистрировано 349 новых случаев Covid-19 и получены сообщения о смерти 17 человек с этим заболеванием, в том числе одного в возрасте 18 лет. Это второй случай смерти больного коронавирусом в этой возрастной группе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.