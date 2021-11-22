Послабления могут пересмотреть 6 декабря. Почему такая дата?

Он признал, что ситуация в Латвии улучшается и улучшения заметны по всем существенным параметрам, в том числе количество новых случаев Covid-19 значительно сократилось.

"В тот момент, когда мы ввели локдаун, 14-дневный показатель [заболеваемости Covid-19] составлял 1463 [случая на 100 000 населения], а сегодня мы близки к 750. И это снижение фактически пока продолжается", - сказал министр, отметив, что сократилось также количество госпитализированных, находящихся в тяжелом состоянии, и умерших пациентов с Covid-19.

В то же время ситуация нестабильна, так как во многих странах Европейского союза (ЕС) наблюдается резкий рост заболеваемости. "Общие показатели в ЕС стремятся вверх, и все говорит о том, что зима будет очень сложной и в Европе, и во многих других странах мира", - сказал Павлютс.

В связи с этим на заседании коалиции обсуждалось дальнейшее возможное развитие ситуации. По словам министра, существует несколько сценариев в зависимости от дальнейших показателей вакцинации и поведения людей в предпраздничное и праздничное время.

Глава Минздрава сообщил, что сегодня коалиция договорилась о нескольких важных аспектах, и первый заключается в том, что до 6 декабря существенных новых смягчений вводить не планируется. "Мы должны тщательно оценивать ситуацию", - подчеркнул министр.

Никаких предложений о возможном локдауне в настоящее время в повестке дня нет, сказал Павлютс. При этом правительство может договориться о том, что при соблюдении особых мер безопасности в "зеленом" режиме смогут работать рождественские ярмарки.

Только примерно к 6 декабря в Латвии, как планируется, будут доступны комплекты для самотестирования на антигены, которые будут предоставлены публичному сектору, в том числе школам и учреждениям образования по интересами.