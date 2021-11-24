Не Полька, а POLKA: рижанка с 2 миллионами прослушиваний, о которой не знают в Латвии

"Только не Полька, а Полка", - в начале нашей беседы подчеркивает 18-летняя Полина Быковская, смахивая с лица рыжие волосы. А что если я вам скажу, что у этой рижанки 2 миллиона прослушиваний на YouTube. Удивлены?

Как так вышло? Год назад ее трек "Одна" за короткое время собрал 1,5 миллиона прослушиваний. Сейчас цифра уже перевалила за 2 миллиона. Да, в аранжировке нет ничего необычного, кроме того, что она современная. Это обыкновенная песня о девичьих страданиях. Впервые автор писала не про себя. В этой композиции она стала сопереживающим собеседником. "Возможно, людям понравилось, что я с ними честная", - рассуждает Полина. Героиня песни была тронута такой версией своей истории и сердечно поблагодарила Полину. "Именно такая отдача и имеет значение", - уверена певица. Сначала ни она, ни ее саундпродюсер не предполагали, что композиция станет такой популярной. Изначально ставка была на другой трек.

Видео: POLKA - "Одна"

Остальные синглы собрали меньше. Правда, для местного артиста цифры все равно впечатляют: "Шаг" - 289 тысяч, "Нежен" - 76 тысяч, "Легче разрушить" - 995 тысяч.

Видео: POLKA - "Шаг"

"Не Полька, а POLKA"

"У меня не было такой стандартной истории "как у всех" - мол, в 6 лет меня отдали в музыкальную школу... Я всегда занималась разными видами спорта, но только не музыкой. В какой-то момент я пошла на сольфеджио. У меня была какая-то гиперактивность. Мне нужно было что-то, кроме театральных кружков, плавания, танцев и прочего", - вспоминает Полина.

ФОТО: скриншот Spotify

"Я была максимально непослушным ребенком. Как и сейчас", - смеясь говорит девушка. Музыкальная грамота давалась Полине непросто. Со временем она оставила сольфеджио и поняла, что хочет петь. И вот нашла учителя, с которым занимается уже 6 лет.

Именно педагог по вокалу Кристина Корвин привила ей любовь к хорошей музыке и расширила музыкальный вкус. Девушка невероятно восхищается альбомами Земфиры и любит подачу Ивана Дорна. Из современных артистов Полина выделяет молодую российскую певицу Эрику Лундмоен.

Что касается рождения псевдонима, то она точно не помнит, но ей кажется, что она его придумала сама. Ее псевдоним именно POLKA (Полка): "Пожалуйста, никакая не Полька, а Полка. После стали коверкать, и до сих пор коверкают".

У Полины есть фанаты из Польши. Она не скрывает, что ее слушают, потому что думают, что она их землячка - полька.

"Даже на каком-то очередном конкурсе, на котором я ничего не выиграла, меня представили Полькой. Вышла на сцену и сказала, что я не Полька, а Полка", - подчеркнула исполнительница.

С конкурсами Полине не везет. Единственный раз, когда она победила, это был небольшой местный конкурс талантов Kids Awards. Свою победу на нем девушка называет "случайной": "Я максимально не конкурсный артист, ребенок, человек". Уже десятки раз было так, что она куда-то отправлялась, пела, участвовала, а после о ней забывали. Но она и не стремится побеждать, а просто участвует со своими авторскими песнями. Возможно, это иначе оценивают жюри состязаний. На Kids Award 2020 была специальная категория для авторских песен, поэтому Полина и подала заявку. Девушка выиграла год бесплатного обучения в ISMA, но этот приз так и лежит дома. Она планировала пойти туда изучать музыкальный менеджмент, однако в 2021 году программу закрыли.

POLKA ФОТО: Janis Skapars/TVNET

Музыку и текст ко всем песням Полина пишет сама. "Меня вдохновляет на это жизнь. Кто-то пишет на заказ и вдохновляется историями других людей, погодой, морем, а кто-то попадает в ситуации, которые выливаются в стихи, песни и картины. В моем случае так и происходит - какие-то удачные и неудачные отношения, чужие переживания", - признается она.

По словам певицы, в новой песне "Банни" (релиз состоится 26 ноября) говорится о любви. "Bye-bye", - произносит в тексте автор. Вся рассказанная в треке история откровенная и честная.

"Банни" - это повесть о романтических чувствах. Где-то взаимных, а где-то - нет. Кто-то ее пропустит через себя, найдет новый смысл. "Возможно, что-то станет триггером для эмоций", а запоминающийся вокальный хук надолго сохранится в памяти: "По звучанию - это микс современной танцевальной музыки и вайба 80-90-х. Определенно его можно поставить рядом с Jah Khalib, Miyagi. По настроению это что-то меланхоличное, но со смыслом на поверхности".

Видео: POLKA - "Банни" (сниппет)

Главное - это честность и искренность

Во время написания своих песен она никогда не задумывается о том, зачем это делает. Полина не думает о заработке и привлечении аудитории. Теперь к созданию треков подход более профессиональный. Все мысли и чувства, которые девушка выплескивает в своей музыке, обрамляются профессиональным аранжировщиком: "Материал превращается в продукт".

Если бы Полина получила какой-то большой гонорар, то она бы его наверняка вложила в свое творчество: "Конечно, всегда хочется что-то купить, но без дальнейших вложений в любимое дело ничего дальше и не будет. Понимая и зная, каким трудом все это дается и происходит, я уверена, что не только я, но и все остальные участники команды направили бы доход от музыки в правильное русло".

POLKA ФОТО: Janis Skapars/TVNET

За счет того, что у Полины уже есть какая-то команда, финансово не требуется огромных вложений - запись, микс и все остальное делается на чистом энтузиазме. Проект POLKA поддерживают литовские партнеры - лейбл SUKA. Они помогают песням Полины появиться в различных музыкальных YouTube-сборниках. "Вообще мы все делаем сами. Ведь POLKA - это независимый исполнитель, композитор и автор песен. Деньги тратятся преимущественно на продвижение трека - это примерно от одной тысячи евро. Но такое происходит не каждый раз", - подытоживает артистка.

В завершении беседы Полина глубоко вздыхает и уверенно произносит: "Для артиста главное - это честность и искренность. Сколько всего этого есть вокруг. Все делают, потому что надо делать. Потому что это модно, это хайпово, это тренд. А зачем? Будь искренним! Будь честным! Делай то, что тебе нравится и ты будешь востребованным. Зачем вообще тебе думать о востребованности?".

Галерея: POLKA