Как и прогнозировали. Maxima - об изменениях в привычках покупателей после 15 ноября

"Как и прогнозировали, эти введенные правительством коррекции в розничной торговле продуктами питания оказали влияние и на привычки клиентов - увеличился поток именно в магазины маленького формата, в магазины большого формата поток клиентов наоборот - снизился", - отметила Дупате-Угуле.

Она указала, что торговец пришел к выводу, что наибольший поток людей в магазины Maxima большого формата ХХ и ХХХ наблюдался перед 15 ноября, когда вступили в силу новые правила.

"Люди больше чем обычно приобретали продукты бакалеи, например, макароны, рис, консервы, создавая таким образом продовольственные запасы",

- рассказала Дупате-Угуле.

В то же время она отметила, что в первую неделю новых ограничений продолжил расти спрос на фрукты - он составил примерно 30%, если сравнивать с соответственной неделей месяца в октябре. Кроме того, почти на 10% вырос спрос на свежее мясо, что, по словам Дупате-Угуле, свидетельствует о том, что люди продолжают заботиться о сбалансированном питании.

Она также отметила, что, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в стране, люди по-прежнему высоко оценивают праздничные традиции, о чем свидетельствует рост спроса на характерные для праздников товары - торты, вина и шампанское.