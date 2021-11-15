Все магазины Maxima и впредь открыты каждый день, время работы - продлили

Магазины Maxima и в дальнейшем будут открыты ежедневно, включая выходные и праздничные дни

С сегодняшнего дня 140 магазинов Maxima продолжат работать в "красном" режиме, что означает, что они будут доступны каждому жителю, то есть при входе в магазин не нужно будет предъявлять сертификат.

33 крупноформатных магазина Maxima XXX и XX продолжат работу в "зеленом" режиме и, в соответствии с решением правительства, будут доступны только для людей с действующим сертификатом о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании.

Магазины Maxima будут открыты и в торговых центрах

Все магазины Maxima, в том числе расположенные в торговых центрах площадью более 1500 м2, будут продолжать обслуживать клиентов в течение всей недели, включая выходные и праздничные дни.

Часы работы скорректированы

Сегодня и в дальнейшем большинство магазинов малого формата будут открыты с 7:00 до 23:00.

В свою очередь, большая часть крупноформатных магазинов Maxima XXX и XX, которые продолжают работать в «зеленом» режиме, будут открыты с 8:00 до 22:00.