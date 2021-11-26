Как бокал вина влияет на организм на следующий день?

"Когда вы выпиваете бокал вина, алкоголь быстро всасывается в крови и перемещается по всему телу. Небольшое количество всасывается в мелкие кровеносные сосуды во рту, но большая часть всасывается в кровоток из желудка и тонкой кишки", - отмечает говорит Неха Патака, доктор медицины.

Печень перерабатывает алкоголь со скоростью примерно в один напиток в час, что означает, что к тому времени, когда вы проснетесь на следующее утро, ваш напиток будет тщательно переработан.

Не каждый организм обрабатывает алкоголь одинаково или с той же самой скоростью. Эффект от алкоголя по прошествии 24 часов зависит от того, как быстро ваш организм может расщепить алкоголь.

Если вы пьете вино раз в месяц, возможно, вы чувствуете последствия быстрее и сильнее, чем тот, кто пьет алкоголь раз-два в неделю после тяжелого рабочего дня. Кстати, блюда, особенно жирные, тормозят расщепление алкоголя.

Выбранный вид вина также может влиять на скорость реакции. Если вы очень чувствительны к гистаминам - красное может содержать на 200% больше гистамина, чем белое вино, - то вечер может закончиться головной болью примерно через 15 минут.

Если головные боли появляются после одного бокала вина, то может есть смысл поговорить со своим врачом о тесте на аллергию.

Однако у красного вина известны и преимущества. Полифенолы в красном вине вызывают высвобождение оксида азота, который расслабляет желудок и способствует пищеварению. Но вы можете почувствовать учащение пульса и изменения артериального давления, но они довольно быстро исчезнут.

Один стакан вина может обезвожить ваше тело, если вы не выпили достаточно воды перед тем, как пить. Изменения в мышлении, координации и памяти, скорее всего, исчезнут к следующему дню.